Τι άλλο θα δούμε: Βίσονας κόβει βόλτες σε αυλή σπιτιού στα Τρίκαλα

Ένας απρόσμενος επισκέπτης εντοπίστηκε στην Κρήνη Τρικάλων, όταν ένας βίσονας βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος σε μία αυλή ενός σπιτιού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο του krinilive.gr, το μεγάλο ζώο κάνει βόλτα αμέριμνο γύρω από την αυλή. Παράλληλα, ένας άνδρας το ακολουθεί, στην προσπάθειά του να το απομακρύνει από το οικόπεδο.
Στη συνέχεια αφού ολοκληρώσει την βόλτα στην αυλή, ο βίσονας βγαίνει από την κατοικία και αρχίζει να απομακρύνεται.
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