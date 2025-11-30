Τι σημαίνει η λέξη «Roger» που λένε οι πιλότοι και γιατί δεν λένε «Yes»

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς αεροπορικούς όρους που έχει περάσει και στην καθομιλουμένη είναι το «Roger». Η λέξη προέρχεται από τις πρώιμες ασύρματες επικοινωνίες και το Σώμα Διαβιβάσεων του Αμερικανικού Στρατού λίγο πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο όρος διατηρήθηκε στην περίοδο μεταξύ των δύο πολέμων και υιοθετήθηκε επίσης από το Αμερικανικό Ναυτικό. Η μεγάλη του διάδοση ήρθε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις πολλές μεταγενέστερες ταινίες που παρουσίαζαν αερομαχίες της εποχής. Καθώς η συνεργασία μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ ενισχυόταν στη διάρκεια του πολέμου, ο όρος υιοθετήθηκε και από τη RAF.

Παλαιότερα, η βρετανική αντίστοιχη λέξη ήταν «Robert» ή «Robertson», που φυσικά είχε διαφορετικό άκουσμα. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επίσημη υιοθέτηση από τη RAF, το «Roger» δεν κατάφερε να επιβιώσει στον κώδικα λέξεων αλφαβήτου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς αντικαταστάθηκε από το «Romeo». Παρ' όλα αυτά, οι πιλότοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη λέξη—όχι όμως με την αρχική της χρήση στον κώδικα λέξεων αλφαβήτου.

Η προέλευση του «Roger»

Στα χρόνια του Κώδικα Μορς, αλλά και στις πρώιμες ασύρματες επικοινωνίες, το γράμμα R ήταν η συντομογραφία του «Received» («ελήφθη»). Όταν οι ασύρματοι άρχισαν να αντικαθιστούν τον Κώδικα Μορς, η ποιότητα ήχου ήταν συχνά κακή, με αποτέλεσμα πολλές παρερμηνείες. Έτσι αναπτύχθηκε ο κώδικας λέξεων αλφαβήτου, ώστε κάθε γράμμα να ακούγεται καθαρά μέσα από τον θόρυβο.

Σ’ εκείνη την πρώιμη περίοδο, ο κώδικας του γράμματος R ήταν «Roger». Αργότερα, με το γνωστό σήμερα ΝΑΤΟ Phonetic Alphabet, αντικαταστάθηκε από το «Romeo». Πριν από την οριστικοποίηση, άλλοι οργανισμοί είχαν δοκιμάσει εκδοχές όπως Rome, Rivoli, Roma, Robert, Rosa. Παρότι ο κώδικας άλλαξε, η λέξη «Roger» παρέμεινε στην αεροπορία.

Γιατί οι πιλότοι δεν λένε «Yes»

Επειδή το «yes» ήταν μονοσύλλαβο και μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί, ειδικά στους ασύρματους του 1920, χρειαζόταν μια καθαρή, δισύλλαβη λέξη. Έτσι, το «yes» δεν ήταν κατάλληλο, και το «Roger» χρησιμοποιήθηκε με τη σημασία «Έλαβα (το μήνυμα)».

Στην πραγματικότητα το «Roger» δεν σημαίνει «ναι». Στην αεροπορική ορολογία, το «ναι» είναι «Affirmative».

Τι σημαίνει «Roger»

Το «Roger» σημαίνει: «Έλαβα και κατάλαβα την τελευταία μετάδοση.»

Δεν σημαίνει ότι ο πιλότος θα εκτελέσει αυτό που άκουσε—μόνο ότι το έλαβε και το κατανόησε. Η λέξη παραμένει κομμάτι της αεροπορικής και ραδιοφωνικής παράδοσης, αντίστοιχα με το γνωστό «Mayday».

Η λέξη που δηλώνει ότι ο πιλότος θα εκτελέσει τις οδηγίες είναι η «Wilco», από το «Will comply».

Στην αεροπορική ομιλία: «ναι» είναι «Affirmative» και όχι είναι «Negative».

Όλοι οι πολιτικοί πιλότοι, οι στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και τα πληρώματα διαστήματος και ναυσιπλοΐας χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους γιατί είναι ξεκάθαροι και διεθνώς κατανοητοί.