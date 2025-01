Τι σημαίνει στα αλήθεια το Hit Me Baby One More Time της Britney Spears

Το "Baby One More Time" είχε αρχικά προταθεί στο γυναικείο συγκρότημα TLC, αλλά το απέρριψαν καθώς ένιωσαν άβολα με τον στίχο "hit me", θεωρώντας πως υπονοούσε ενδοοικογενειακή βία. Η T-Boz, μέλος των TLC, δήλωσε στο MTV το 2013:

«Μου άρεσε το τραγούδι, αλλά είχα ενδοιασμούς. Σκεφτόμουν, ταιριάζει στις TLC; Θα γίνει επιτυχία; Δεν θα έλεγα “hit me baby” για κανένα λόγο. Χωρίς να θέλω να μειώσω τη Britney, ναι, σήμερα ταιριάζει σε εκείνη. Αλλά εγώ να πω “hit me baby one more time”; Με τίποτα!».