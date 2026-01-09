Τι συμβαίνει με τα likes στο Instagram: Προβληματισμός σε influencers και content creators

Αν μετράτε πάνω από πέντε χρόνια ως χρήστες του Instagram δεν γίνεται να μην έχετε αναρωτηθεί το εξής: Γιατί οι «άθλιες» φωτογραφίες που ανέβαζα το 2018 έπαιρναν πολλά περισσότερα likes από αυτές που ποστάρω σήμερα; Εμείς βρήκαμε την απάντηση.

Σίγουρα, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο από μια μικρή απογοήτευση του Instagram, αλλά αν όχι για εμάς, για τους δημιουργούς περιεχομένου, αυτή η ξαφνική πτώση έχει πυροδοτήσει έναν ανεμοστρόβιλο ανησυχίας, εικασιών και μια αβεβαιότητα για το πόσο μέλλον έχουν οι εργασίες του ψηφιακού κόσμου.

Αναπόφευκτα, αυτή η πτώση δεν έχει περάσει απαρατήρητη, με influencers, απλούς χρήστες και ειδικούς να ανοίγουν μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή συζήτηση, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο με τα likes.

Ο ειδικός των social media, Milou Pietersz (@miloupietersz) συνόψισε όλη τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα με την εξής ατάκα: «100 likes είναι τα νέα 1.000 likes».

Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι οι δημιουργοί περιεχομένου είναι ξαφνικά ανεβάζουν λιγότερο ενδιαφέρον content, αλλά ότι η ίδια η πλατφόρμα λειτουργεί με νέα δεδομένα.

«Σταματήστε να κυνηγάτε τον αριθμό που φαίνεται καλός εξωτερικά και αρχίστε να δίνετε προσοχή στα σήματα που πραγματικά προωθούν την επιχείρησή σας», έγραψε, δείχνοντας λιγότερο ορατές, αλλά αναμφισβήτητα πιο πολύτιμες, μορφές αλληλεπίδρασης όπως saves, shares και clicks προφίλ.

Η πτώση των likes δεν είναι τυχαία

Το Indy100.com μίλησε με τον Jamie Love, Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδρυτή της Monumental Marketing, ο οποίος έχει περάσει χρόνια δουλεύοντας με δημιουργούς περιεχομένου στο μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον Jamie, η πτώση των likes δεν είναι τυχαία αλλά είναι ένα σημάδι ότι οι κανόνες έχουν αλλάξει εντελώς.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδιναν προτεραιότητα στη χρονολογική σειρά και την ορατή δημοτικότητα», μοιράζεται.

«Τώρα δίνουν προτεραιότητα σε κρυφά σήματα όπως ο χρόνος παρακολούθησης, η δυνατότητα αναζήτησης, οι αποθηκεύσεις και οι κοινοποιήσεις. Το περιεχόμενο μπορεί να έχει εξαιρετικά καλή απόδοση χωρίς αυτή η επιτυχία να αντικατοπτρίζεται στα likes», αποκαλύπτει στη συνέχεια.

Προσθέτει μάλιστα, ότι αυτές οι μορφές αλληλεπίδρασης είναι πολύ πιο πολύτιμες από την παθητική αλληλεπίδραση: «Μια αποθήκευση σηματοδοτεί μελλοντική πρόθεση, ένα DM πυροδοτεί συζήτηση και μια κοινοποίηση επεκτείνει τη διανομή», λέει.

Η επιτυχία στο Instagram δεν είναι πλέον στον αριθμό των καρδιών ,ενώ οι ς μετρήσεις που αναφέρονται δείχνουν «πραγματικό αντίκτυπο και πρόθεση με έναν τρόπο που δεν το έκανε ποτέ ένα διπλό άγγιγμα».

Η συμπεριφορά των χρηστών έχει επίσης αλλάξει, αναφέρει. Οι άνθρωποι είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, καταναλώνοντας περισσότερο περιεχόμενο από ποτέ, και όπως το θέτει ο Jamie, «το μεγαλύτερο μέρος του είναι βίντεο».

«Οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο χωρίς να αλληλεπιδρούν ενεργά, και εκεί ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι αυτές οι κρυφές μετρήσεις», λέει.