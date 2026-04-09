Τι θα συμβεί αν αναζητήσεις το viral «6-7» στη Google

Κάποιοι από τις παλιότερες γενιές μάλλον συνάντησαν για πρώτη φορά την ασαφή φράση με την περίεργη κίνηση των χεριών στο βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την απαγόρευση των social media. Ωστόσο, το «six-seven» ή «6-7» ήταν η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 από το Dictionary.com αλλά και μία από τις κορυφαίες παιδικές αργκό εκφράσεις από το Oxford University Press, σηματοδοτώντας μάλιστα και την πρώτη φορά που ένας αριθμός κερδίζει αυτόν τον τίτλο.

Η προέλευσή της είναι λίγο ασαφής, αλλά είναι ευρέως διαδεδομένη στους έφηβους κάτι που έχει οδηγήσει τη Google να τη συμπεριλάβει στα Google Easter eggs της.

Τι σημαίνει αυτό και τι θα συμβεί αν αναζητήσεις το 6-7 ή 67 στη Google;

Ένα Google Easter egg είναι ένα κρυφό, διαδραστικό αστείο, παιχνίδι ή έκπληξη που είναι ενσωματωμένο στην «Αναζήτηση Google» ή στα προϊόντα της. Έτσι αν αναζητήσεις 6-7 ή 67 τότε η οθόνη αρχίζει να κάνει την κίνηση που συνοδεύει τη φράση.

Δες στο βίντεο:

Δεν είναι η μόνη φράση φυσικά που συνοδεύεται από κάτι τέτοιο. Αν έχεις χρόνο μπορείς να δοκιμάσεις να γράψεις «do a barrel roll», «cha cha slide», «Tic Tac Toe» ή το μαγικό «aurora borealis» για να δεις τι θα συμβεί ή να παίξεις πατώντας πάνω στις εικόνες.