TikTok που θυμίζει επιθεώρηση: Αγρότες ΑΙ κυνηγούν τον Μητσοτάκη με κατσούνες

Οι αγρότες στους δρόμους, σκάνδαλα και σάτιρα με τεχνητή νοημοσύνη, η εικόνα της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2025.

Παναγιώτα Σιδερία
αγρότες μητσοτάκης
Ai αγρότες και ai Μητσοτάκης | Tik Tok / @aipoliticsgr
Η Ελλάδα σήμερα μοιάζει με χωράφι που δεν ποτίστηκε ποτέ: ξερό, γεμάτο ρωγμές, έτοιμο να σπάσει. Οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους, όχι για να πουλήσουν προϊόντα, αλλά για να πουλήσουν αλήθειες.

Μπλόκα παντού, θυμός παντού. Σκάνδαλα – ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογιά προβάτων, αποζημιώσεις που θυμίζουν φιλοδώρημα σε καφενείο.

Κι ενώ η κυβέρνηση μιλάει για «στήριξη», οι άνθρωποι της γης βλέπουν το βιος τους να καίγεται. Το μόνο που ανθίζει είναι η οργή.

@aipoliticsgr Αγρότες ΑΙ κυνηγούν Μητσοτάκη ΑΙ και Υπουργούς ΑΙ Σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΙ τρέχει μακριά από τους αγρότες που τον κυνηγούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και πολύ χιούμορ #μητσοτακης #αγοροτες #greece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Κώστας Κατσαμπές

Και τότε, εμφανίζεται το TikTok. Ένα βίντεο από το προφίλ aipoliticsgr: «Αγρότες ΑΙ» κυνηγούν τον «Μητσοτάκη ΑΙ» και τους υπουργούς του.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι πιο πολιτικά από κάθε δελτίο ειδήσεων:

  • «Εύχομαι αυτό το βίντεο εκτός από AI να γίνει και πραγματικότητα»

  • «Εμείς τρέχουμε κι αυτοί μας κυνηγάνε»

  • «Αφήστε τις κάτσουνες και πιάστε τα ψηφοδέλτια»

Η σάτιρα γίνεται όπλο και με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και η εξουσία τρέχει.

Οι αγρότες, στην πραγματικότητα, δεν ζητούν χάρη, ζητούν δικαιοσύνη και όσο η κυβέρνηση παίζει κρυφτό με τα σκάνδαλα, τόσο η κοινωνία θα φτιάχνει παράλληλα σύμπαντα όπου η εξουσία τρέχει και σκοντάφτει.

