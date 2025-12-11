TikTok που θυμίζει επιθεώρηση: Αγρότες ΑΙ κυνηγούν τον Μητσοτάκη με κατσούνες

Η Ελλάδα σήμερα μοιάζει με χωράφι που δεν ποτίστηκε ποτέ: ξερό, γεμάτο ρωγμές, έτοιμο να σπάσει. Οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους, όχι για να πουλήσουν προϊόντα, αλλά για να πουλήσουν αλήθειες.

Μπλόκα παντού, θυμός παντού. Σκάνδαλα – ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογιά προβάτων, αποζημιώσεις που θυμίζουν φιλοδώρημα σε καφενείο.

Κι ενώ η κυβέρνηση μιλάει για «στήριξη», οι άνθρωποι της γης βλέπουν το βιος τους να καίγεται. Το μόνο που ανθίζει είναι η οργή.

Και τότε, εμφανίζεται το TikTok. Ένα βίντεο από το προφίλ aipoliticsgr: «Αγρότες ΑΙ» κυνηγούν τον «Μητσοτάκη ΑΙ» και τους υπουργούς του.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι πιο πολιτικά από κάθε δελτίο ειδήσεων:

«Εύχομαι αυτό το βίντεο εκτός από AI να γίνει και πραγματικότητα»

«Εμείς τρέχουμε κι αυτοί μας κυνηγάνε»

«Αφήστε τις κάτσουνες και πιάστε τα ψηφοδέλτια»

Η σάτιρα γίνεται όπλο και με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και η εξουσία τρέχει.

Οι αγρότες, στην πραγματικότητα, δεν ζητούν χάρη, ζητούν δικαιοσύνη και όσο η κυβέρνηση παίζει κρυφτό με τα σκάνδαλα, τόσο η κοινωνία θα φτιάχνει παράλληλα σύμπαντα όπου η εξουσία τρέχει και σκοντάφτει.