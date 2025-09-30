Τίλυ Νόργουντ: Η AI πρωταγωνίστρια που ταράζει το Χόλιγουντ

Η Τίλυ Νόργουντ παρουσιάζεται από το στούντιο ταλέντων Xicoia ως νέο, λαμπερό πρόσωπο του σινεμά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ως ζωντανή ηθοποιός. Η αποκάλυψη της δημιουργίας της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ και την κοινή γνώμη, με το ζήτημα να εγείρει ηθικές, επαγγελματικές και αισθητικές ανησυχίες.

Η Νόργουντ αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε φεστιβάλ κινηματογράφου και τα μέσα την περιέγραψαν ως το επόμενο μεγάλο όνομα παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χαρακτήρα που δημιούργησε η Xicoia με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το στούντιο προβάλλει την Νόργουντ ως παράδειγμα του μέλλοντος της βιομηχανίας, έναν «ηθοποιό» σχεδιασμένο για να καλύπτει τα ζητούμενα παραγωγών και σκηνοθετών.

Αντιδράσεις από την κοινότητα των ηθοποιών

Η αντίδραση προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους του χώρου που βλέπουν την τεχνολογία ως απειλή για θέσεις εργασίας. Η κριτική περιλαμβάνει εκφράσεις οργής και απορίας για το πώς και με ποιο δικαίωμα αντικαθίστανται πραγματικοί άνθρωποι από συνθέσεις προσώπων και φωνών. Πολλοί επισημαίνουν επίσης το ηθικό ερώτημα για τα δικαιώματα των πραγματικών προσώπων των οποίων χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί στην ψηφιακή σύνθεση.

Μέχρι σήμερα το πιο γνωστό έργο με τη συμμετοχή της Νόργουντ είναι ένα κωμικό σκετς δημιουργημένο με εργαλεία AI, όπου η ίδια εμφανίζεται να εκφωνεί γραμμένο διάλογο.

Τεχνικά στοιχεία εντυπωσιάζουν όσους ασχολούνται με την τεχνολογία εικόνας, αλλά η υποκριτική και το χιούμορ του σκετς έχουν κριθεί από πολλούς ως ψυχρά, ξυλιασμένα και σε σημεία ανατριχιαστικά. Οι θεατρικές αδυναμίες της σύνθεσης έγιναν επίσης εμφανείς στην αντίδραση και στα νούμερα προβολών που συγκέντρωσε σε σχέση με αντίστοιχες ζωντανές εμφανίσεις.

Η άνοδος εικονικών ηθοποιών εγείρει βασικά ζητήματα: απώλεια θέσεων εργασίας, νέοι όροι συνεργασίας και πνευματικά δικαιώματα.