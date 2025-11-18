Τουιτεράς είχε προβλέψει τον κορονοϊό από το 2013 - Ταξιδιώτης του χρόνου ή «προφήτης»;

Η πανδημία του κορονοϊού ήταν σίγουρα μια από τις πιο αλλόκοτες εμπειρίες που ζήσαμε ως κοινωνία. Lockdown, μάσκες, αποστάσεις, και μια αίσθηση ότι ο κόσμος γύρισε ανάποδα.

Και μέσα σε όλο αυτό, κάποιοι ανακάλυψαν ένα παλιό tweet από το 2013 που έλεγε «ο κορονοϊός έρχεται». Ε, λογικό να σοκαριστείς λίγο όταν το βλέπεις, ειδικά αν το συνδέσεις με όσα ακολούθησαν.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: το ίντερνετ είναι γεμάτο από τυχαίες φράσεις, προβλέψεις και «προφητείες» που κάποια στιγμή μπορεί να μοιάζουν αληθινές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είχε μυστική γνώση ή ότι ταξίδεψε από το μέλλον. Μάλλον ήταν απλώς μια σύμπτωση που βρήκε πρόσφορο έδαφος να γίνει viral.

Το tweet | X / @marco-acortes

Το ίδιο ισχύει και με τις διάσημες «προφητείες» τύπου Μπάμπα Βάνγκα. Ναι, μπορεί να ακούγονται εντυπωσιακές, αλλά στην πράξη είναι τόσο γενικές που εύκολα χωράνε σε πολλά σενάρια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μυστικιστικές εξηγήσεις για κάτι που τελικά ήταν μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, με πολύ πραγματικές αιτίες και συνέπειες.

Το σημαντικό είναι ότι το ζήσαμε, το περάσαμε, και μάθαμε να βλέπουμε την υγεία μας με άλλο μάτι. Αν κάποιο tweet ή κάποια «προφητεία» μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να σκεφτούμε «κοίτα να δεις», καλώς. Αλλά δεν χρειάζεται να τους δίνουμε περισσότερη δύναμη απ’ όση έχουν.