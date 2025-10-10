Μενού

Τουρίστας εντοπίζει στη Βαρβάκειο μια συνήθεια που θα ήταν «επικίνδυνη» στη χώρα του

Μια παράξενη συνήθεια εντοπίζει ένας τουρίστας στην Βαρβάκειο, η οποία στην Αγγλία θα ήταν επικίνδυνη.

Reader symbol
Newsroom
Τουριστας-βαρβακειος
Τουρίστας στην Βαρβάκειο | TIK TOK/thequietpath__
  • Α-
  • Α+

Ένας τουρίστας από την Αγγλία που περπατάει στην Βαρβάκειο εκπλήσσεται από κάτι που στην χώρα του θα ήταν επικίνδυνο, ενώ στην Αθήνα το βλέπει να γίνεται σαν κάτι συνηθισμένο.

«Ενώ έκανα την βόλτα μου στην συγκεκριμένη αγορά με κρέατα, βλέπω ότι όποιος τελειώσει την δουλειά που έχει να κάνει με κάποιο μαχαίρι το αφήνει στον πάγκο.

Έχω δει πάρα πολλά μαχαίρια να βρίσκονται σε πάγκους, κοντά μου ενώ κάνω την βόλτα μου» λέει ο τουρίστας.

Αναρωτιέται στη συνέχεια αν κάτι τέτοιο μπορεί κανείς να φανταστεί να γίνεται στην Αγγλία ή το Λονδίνο και δίνει την απάντηση ότι θα ήταν «εντελώς τρελό». Στο τέλος καταλήγει, ενώ δείχνει τα μαχαίρια που μπορεί να τα πάρει στα χέρια του ο οποιοδήποτε, ότι «έτσι θα έπρεπε να ήταν και στην Αγγλία».

@thequietpath__ It’s strange what fear does to us. Here, knives sit in the open — and no one’s afraid. A small reminder that peace often begins with trust. 🌿 #TravelReflections #MindfulTravel #CulturalDifference #LifeAbroad #TheQuietPath ♬ Somewhere in the Woods - marzz

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL