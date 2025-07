Προκλητικός τουρίστας ψάχνει κόσμο να κράξει τα ελληνικά νησιά - Μόνο λάθος απαντήσεις

«FAFO» λέει, τελευταία, ένα γνωστό ρητό στα αγγλικά που η πραγματική του απόδοση στα ελληνικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε «άσχημες» απαντήσεις, όπως ακριβώς αυτές που πήρε ένας τουρίστας στο TikTok, ο οποίος ψάχνει κόσμο να κράξει τα ελληνικά νησιά.

Εισαγωγικά, ο yio2much, χρήστης στο TikTok, φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές και έτσι αποφάσισε να ρωτήσει το κοινό του, και το ελληνικό κοινό στο FYP (For You Page) για το ποιο νησί πρέπει να αποφύγει.

Ο ίδιος είπε στο ενδιάμεσο: «Ποιο είναι το χειρότερο νησί στην Ελλάδα; Μιλάω για το μέρος που κανείς δεν θέλει να πάει για κάποιον λόγο. Είτε γιατί δεν τρώγεται το φαγητό, είτε γιατί οι παραλίες είναι μέτριες ή μολυσμένες, είτε γιατί είναι βαρετό, δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια για να το αποφύγω τόσο εγώ όσο και όλοι οι υπόλοιποι».

Φυσικά, τα σχόλια στο TikTok ανταποκρίθηκαν στο λεγόμενο ελληνικό δαιμόνιο, που στον χαβαλέ κερδίζει πάντα βραβείο. Ιστορικές αναφορές, σοβαρές απαντήσεις (μάλλον αχρείαστες για το βίντεο) και περσινά, καλοκαιρινά trends, έφτιαξαν ένα μωσαϊκό αντάξιο της ελληνικής, ιντερνετικής πραγματικότητας.

Οι απαντήσεις όλες λάθος στο TikTok

«Έχεις πάει ποτέ στην Ψίμυθο; Όχι δεν έχεις πάει στην Ψίμυθο» ένα σχόλιο συνδυαστικό, χρησιμοποιώντας το περσινό, απόλυτο καλοκαιρινό trend και μία επεισοδιακή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφο από την Ολλανδία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στη Σάμο.

«Coffee Island, Σπιναλόγκα (bad food), Γυάρος και Φαλκονέρα (bad hospitality)» έγραψε ένας άλλος χρήστης, όπως φαίνεται γνωστός για τα φιλοβασιλικά, και όχι μόνο, αισθήματά του, και κάπου εκεί σταματά ο χαβαλές, γιατί ακολουθουν σοβαρές προτάσεις.

«Λαγονήσι../ ούτε ένας Lagos! Άντε να καταλάβεις τώρα, Omonia, Καρπενήσι, Only the islands with overtourism should be avoided. Like Mykonos, Santorini and some others. Although they are great you will suffer. The islands with less tourism are all excellent, Generally η Ψητάλεια,δηλαδή μπρο τι πας να κάνεις στην Ψητάλεια να δεις τα εργοστάσια».

Νικήτρια στα σχόλια, ευτυχώς ή δυστυχώς, ανήλθε η Μύκονος δεδομένης της τιμής, της διασκέδασης, της κουλτούρας, αλλά στην τελικά όπως τη βρίσκει ο καθένας.