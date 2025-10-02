Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»

Πολλά λένε για εμάς οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, σε αυτά μόλις προστέθηκε άλλο ένα. Αγανακτισμένες τουρίστριες ανέβασαν βίντεο στο TikTok στο οποίο σχολιάζουν και αναρωτιούνται γιατί οι Έλληνες κοιτάνε τόσο έντονα.
«Μπορείτε να μάς πείτε εσείς οι Έλληνες τι συμβαίνει με το να μάς κοιτάτε επίμονα εδώ;» αναφέρουν οι δυο τουρίστριες στο βίντεο σημειώνοντας πώς δεν έχουν ξαναδεί πουθενά αυτήν την κουλτούρα και πως στη χώρα τους οι άνθρωποι απλώς κοιτούν τη δουλειά τους.
Οι ίδιες προσθέτουν ότι όσο βρίσκονται στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο ηλικιωμένοι, νέοι, άνδρες και γυναίκες, τις κοιτούν επίμονα. «Δεν ξέρω αν πρέπει να προσβληθούμε ή να κολακευτούμε».
«Είναι κομμάτι της κουλτούρας σας;» καταλήγουν στο βίντεο.
Δείτε το βίντεο:
