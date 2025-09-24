Τρόμος για γυναίκα που παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου

Μια σοκαριστική εμπειρία έζησε επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου, η οποία παγιδεύτηκε μέσα σε διάφανη νεροτσουλήθρα σε ύψος άνω των 30 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια του τυφώνα Έριν.

Το περιστατικό συνέβη στο υδάτινο πάρκο του πλοίου, όταν λόγω της έντονης ταλάντωσης, η γυναίκα ακινητοποιήθηκε στο εναέριο τμήμα της νεροτσουλήθρας «Ocean Loops», προκαλώντας τρόμο στους συνεπιβάτες της που την παρακολουθούσαν αβοήθητοι.

Η επιβάτιδα προσπαθούσε απεγνωσμένα να κινηθεί μέσα στον σωλήνα, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το πλοίο συνέχιζε την πορεία του εν μέσω κακοκαιρίας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από άλλον επιβάτη και γρήγορα έγινε viral στα social media, με δεκάδες χρήστες να σχολιάζουν την τρομακτική εμπειρία. «Αρχίζω να παθαίνω κρίση πανικού μόνο που το βλέπω», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Η κλειστοφοβία μου δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να μπω σε τέτοια θέση».

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του πλοίου, αρκετοί αναγνώρισαν ομοιότητες με το «Norwegian Bliss» της εταιρείας Norwegian Cruise Line, το οποίο εκτελούσε επταήμερη κρουαζιέρα προς την Αλάσκα όταν φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun που επικαλείται το περιοδικό People.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ή τον τρόπο με τον οποίο τελικά απεγκλωβίστηκε.