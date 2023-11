Τσάρλι Σιν: Και πάλι φίλοι με τον δημιουργό του "Two & a half Μen"

Ως και το 2011, ο Τσάρλι Σιν ήταν ο πιο περιζήτητος ηθοποιός της αμερικάνικης τηλεόρασης. Το "Two & Α Half Men", η σειρά που πρωταγωνιστούσε, ήταν στην κορυφή των πινάκων τηλεθέασης και το αταίριαστο ντουέτο των Τσάρλι & Άλαν, προκαλούσε υστερικά γέλια. Μετά, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε να τα γκρεμίσει όλα. Ο εθισμός του στο αλκοόλ έγινε τόσο ακραίος, που κανείς δεν άντεχε την παρουσία του στα γυρίσματα. Ο ίδιος ο Σιν έκανε εφήμερες σχέσεις με νεαρές γυναίκες και αυτό - γελοιοποιούνταν στα social media, μοιάζοντας πια με σκιά του καλού εαυτού του. Μέσα σε όλα αυτά, τσακωνόταν και με τον δημιουργό της σειράς που τον καταξίωσε στην τηλεόραση. Αποκαλούσε τον Τσακ Λόρι, «κλόουν», «ηλίθιο» και έκανε προσβλητικά σχόλια για την εβραϊκή καταγωγή του. Ο Σιν απολύθηκε από την παραγωγή, και τη θέση του πήρε ο Άστον Κούτσερ.

To 2017, o Τσάρλι Σιν βρέθηκε θετικός στον ιό HIV. Ήταν πια μόνος του.

Τι άλλαξε;

Σήμερα, σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Λόρι και ο Σιν συνεργάζονται ξανά, για τις ανάγκες της κωμικής σειράς "How to be a bookie" που θα έχει ως επίκεντρο τον αθλητικό στοιχηματισμό και θα προβληθεί από το Netflix. Στη σειρά, ο Σιν θα υποδυθεί έναν σταρ του Χόλιγουντ σε παρακμή, ο οποίος, «αγαπάει» υπερβολικά το στοίχημα. «Έπρεπε να είναι ο Σιν, ήταν ο πρώτος που σκεφτήκαμε, διαβάζοντας το σενάριο» είπε ο συν - δημιουργός της σειράς, Νικ Μπακέϊ στο περιοδικό Variety. «Ήμουν πολύ νευρικός πριν, αλλά όταν ειδωθήκαμε ξανά και αρχίσαμε να μιλάμε, τότε και οι δύο το πήραμε ξανά από εκεί που το είχαμε αφήσει τότε, θυμηθήκαμε δηλαδή, πόσο φίλοι ήμασταν παλιά», είπε ο Λόρι.

Ο ίδιος ο Σιν, δηλώνει νηφάλιος από το 2019. Μιλώντας στο ριάλιτι "Loose Women" για την εποχή του εθισμού του, είχε αναφέρει: «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δώ τον εαυτό μου σε βίντεο εκείνης της εποχής. Υπήρξαν 55 τρόποι για να διαχειριστώ την φήμη, εγώ επέλεξα τον 56ο. Η συμπεριφορά μου ήταν απελπιστικά ανώριμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα είπα και έκανα τότε».

Εκτός από το "How to Be A Bookie", θα δούμε τον Τσάρλι Σιν και στο "Ramble On", μια νέα δραμεντί από τον Νταγκ Έλιν, δημιουργό της σειράς "Entourage".

Μια σύντομη τοποθέτηση

Τα two cents μας γι' αυτή την επανένωση, πως είναι αρκετά τιμητικό για τον Σιν αυτό το mea culpa που δήλωσε, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άντρες ηθοποιοί της γενιάς του μετά το οποιοδήποτε παραστράτημα, αποδίδουν την ευθύνη στη woke κουλτούρα, στην πολιτική ορθότητα, στις γυναίκες, σε οτιδήποτε εκτός του εαυτού τους. Δεν είναι και τόσο αυτονόητο.