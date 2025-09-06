Two block haircut: Γιατί αυτό το κορεάτικο κούρεμα έχει γίνει viral στο Tik Tok

Αν δεν μπορείς και εσύ να αποφασίσεις, τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης αν θα κουρέψεις τα μαλλιά που μάκραινες από πριν το καλοκαίρι ώστε να έχεις το τέλειο ατιμέλητο look μετά την θάλασσα ή θα κόψεις ενα chic καρέ για να υποδεχθείς το φθινόπωρο, το κορεάτικο κούρεμα «Two block haircut» μπορεί να είναι το ιδανικό για εσένα.

Με αυτο το νέο, viral στο κορεάτικο TikTok, κούρεμα που ξεκίνησε από την hair stylist @hmn.2ve από την Νότια Κορέα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ», στην ΕΡΤ1, μπορείς να έχεις και μακρύ και κοντό, ταυτόχρονα... αρκεί να έχεις σχετικά πλούσιο μαλλί.

Όπως εξηγεί η Henna Choi, η content creator από το Σεούλ, που ανέδειξε το νέο trend στη Δύση, πρόκειται για ένα κούρεμα, όπου τα μαλλιά που βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος είναι κοντά, ενώ, αυτά που βρίσκονται πιο πάνω και εξωτερικά είναι μακρύτερα και «φιλαριστά».

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς είτε να τα αφήσεις τα μαλλιά σου κάτω για ένα πιο ατιμέλητο και cool look, είτε να πιάσεις τις μακριές τούφες σε έναν κότσο, ώστε να φαίνονται μόνο οι κοντές, όταν είσαι σε mood για ένα πιο κομψό και αυστηρό look.

Στην ουσία, πρόκειται για μία παραλλαγή του επίσης κορεάτικου «Hush cut», που είχε γίνει δημοφιλές το 2023 και χαρακτηρίζεται από απαλό φιλάρισμα χαρίζοντας όγκο και κίνηση στα μαλλιά χωρίς να θυσιαστεί το μήκος.

Αν θες να το τολμήσεις, μην ξεχάσεις να εξηγήσεις στον κομμωτή σου ακριβώς τι θες να πετύχεις και μην δείξεις απλώς μια φωτογραφία, ώστε να μην αναγκαστείς τελικά να έχεις μόνο το κοντό κούρεμα.