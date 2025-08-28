Viral βίντεο από εκκλησία στο Κιλκίς: Καταιγισμός από φανουρόπιτες στο προαύλιο

Αν περιηγήθηκες στο Tik Tok αυτές τις μέρες, το πιθανότερο είναι να έπεσες πάνω σε συνταγές για φανουρόπιτα.

Όμως ένα βίντεο από το Κιλκίς έκανε τη διαφορά: στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, ανήμερα της γιορτής του στις 27 Αυγούστου, έγινε… καταιγισμός από φανουρόπιτες! Πιστοί από κάθε γωνιά της περιοχής έφεραν τις πίτες τους για ευλογία.

Ποια είναι η παράδοση πίσω από την φανουρόπιτα

Ο Άγιος Φανούριος ήταν νεαρός στρατιώτης που υπέστη 12 μαρτύρια. Η ιστορική του ύπαρξη άρχισε να αναγνωρίζεται όταν βρέθηκε εικόνα του στη Ρόδο, σε ερείπια παλαιού ναού. Η εικόνα απεικόνιζε σκηνές από τα μαρτύριά του και έφερε την επιγραφή «Άγιος Φανούριος».

Από εκεί ξεκίνησε η λατρεία του, που εξαπλώθηκε στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Η φανουρόπιτα είναι μια νηστίσιμη πίτα που φτιάχνεται στη μνήμη του Αγίου στις 27 Αυγούστου. Οι πιστοί την προσφέρουν ως ευλογία, συχνά με την ευχή να βρεθεί κάτι χαμένο - αντικείμενο ή πρόσωπο.

Η σύνδεση με τα χαμένα είναι παρετυμολογική: ο Φανούριος… φανερώνει!

Το τάμα αφορά συχνά τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου, η οποία -σύμφωνα με την παράδοση- δεν είχε κάνει ποτέ καλό στη ζωή της. Μια συγκλονιστική εκδοχή της ιστορίας λέει πως η μόνη καλή πράξη της ήταν να δώσει ένα κρομμυδόφυλλο σε έναν φτωχό.

Όταν πέθανε, βρέθηκε να βράζει σε καζάνι με πίσσα, και ο Άγιος παρακάλεσε να συγχωρεθεί. Όμως εκείνη έσπρωξε άλλες γυναίκες πίσω στο καζάνι, δείχνοντας πως η κακία της παρέμενε. Έτσι ο Άγιος ζήτησε να μην του προσφέρουν τίποτα, παρά μόνο να προσεύχονται για τη συγχώρεση της μητέρας του.

