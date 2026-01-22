Το viral βίντεο με τη Mίρα Αντρέεβα τη στιγμή που κέρδισε τη Σάκκαρη: Είπε όντως αυτό που φανταζόμαστε;

Η Μίρα Αντρέεβα κέρδισε τη Μαρία Σάκαρρη στο Australian Open στον δεύτερο γύρο του Grand Slam και οι χρήστες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι λέει στο viral video που πανηγυρίζει τη νίκη της.
Η 18χρονη Ρωσίδα τενίστρια στη λήξη του ματς χαιρέτισε το κοινό και η ατάκα της έγινε viral, η μάλλον το μυστήριο πίσω από την ατάκα..
Οι χρήστες του διαδικτύου δεν είναι σίγουροι ότι η αθλήτρια είπε «Thank you all». Οι περισσότεροι, σε συνδυασμό με την ένταση στο βλέμμα της 18χρονης υποστηρίζουν ότι είπε «f@@@ you all» απευθυνόμενοι στο κοινό, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι το F που φέρεται να λέει στην αρχή είναι λόγω της προφοράς της.
Αν και δεν έχει λυθεί το μυστήριο, το βίντεο του Χ έχει σημειώσει ήδη 1,6 εκατ. προβολές.
