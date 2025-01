Youtuber εξηγεί πόσες προβολές χρειάζονται για να γίνει το Youtube η βασική δουλειά σου

Πίσω στο μακρινό 2005 στην Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνια τρεις τύποι είχαν μια ιδέα που γεννήθηκε έναν όροφο πάνω από μια πιτσαρία και ένα ιαπωνικό εστιατόριο. Οι Steve Chen, Chad Hurley και Jawed Karim ήθελαν να δημιουργήσουν μια ιντερνετική dating υπηρεσία της οποίας το μήνυμα ήταν λιτό και περιεκτικό: "Tune In, Hook Up".

Η ιδέα απέτυχε παταγωδώς αλλά η πλατφόρμα ήταν τόσο καλή στο να ανεβάζεις βίντεο που χάραξε τον δικό της δρόμο. Και το όνομα αυτής,

μάλλον σας είναι γνωστό: Youtube.com

Οι ιδρυτές του Youtube, Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim | Wikipedia

20 χρόνια και εκατομμύρια βίντεο μετά το ιστορικό παρθενικό “ me at the zoo ” του συνιδρυτή της πλατφόρμας Jawed Karim, το Youtube δεν είναι απλώς ένα μέσο στο οποίο μπορείς να βρεις κυριολεκτικά οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα τεράστιο εργαλείο που αν μάθεις να χρησιμοποιείς, μπορεί να γίνει η full time δουλειά σου.

Πώς δηλαδή πληρώνεσαι από το youtube;

Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει με λεπτομέρειες και παραδείγματα ο Ινδός Youtuber Ali Abdaal. Το ταξίδι του ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, όταν σπούδαζε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και ανέβαζε βίντεο για να βοηθήσει φοιτητές να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Επτά χρόνια μετά το πρώτο του χτύπημα, στο κανάλι του μετράει περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές.

Το 2017 ο Ali δούλευε ως γιατρός στην Αγγλία και εργαζόταν 40-60 ώρες την εβδομάδα. Τα έσοδα από το YT δεν έφταναν ούτε για να πληρώσει τους καφέδες της εφημερίας. Εκείνος όμως παρέμεινε πιστός στο πλάνο του διότι «μερικά πράγματα χρειάζονται χρόνο». Αυτό είναι και το βασικό του μότο ζωής.

Ένα βίντεο μπορεί να σου αλλάξει την ζωή

Μετά από 84 βίντεο «εξερεύνησης» στον κόσμο του Youtube, ανέβηκε εκείνο που άλλαξε τα πάντα. Αν είχε παρατήσει την πλατφόρμα πιστεύοντας ότι χάνει τον χρόνο του προσπαθώντας να βρει το κουμπί εισόδου του σε αυτή, το 85ο βίντεο δεν θα γινόταν ποτέ το χρυσό του κλειδί σε μια νέα ζωή. Κάθεστε; Καθίστε.

Με τίτλο «9 ιδέες παθητικού εισοδήματος», το κλιπ μετράει 13 εκατομμύρια προβολές και παρουσιάζει τον τρόπο που ο Ali «έβγαζε 27 χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα». Με βίντεο που ανέβασε το 2022, ο Ινδός Youtuber εξηγεί πώς το μεγάλο του hit τον έκανε πλουσιότερο κατά 191 χιλιάδες δολάρια. Ένα βίντεο που για εκείνον μοιάζει με μια επένδυση στην οποία βγάζει χρήματα ενώ κοιμάται. Δεν δουλεύει μόνο η τύχη του όμως, αλλά και η πολύ σκληρή δουλειά που έριξε ανά τα χρόνια.

Το δεύτερο πιο δημοφιλές βίντεο στο κανάλι του με θέμα «επενδύσεις για αρχάριους» είχε περίπου 5,2 εκατομμύρια προβολές τον Ιούλιο του 2022 και του απέφερε κάτι παραπάνω από 87 χιλιάδες δολάρια. Παρά το νωθρό ξεκίνημα που έκανε τις πρώτες εβδομάδες, οι προβολές άρχισαν να αυξάνονται κατακόρυφα. Έτσι, ο Ali κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει νόημα να αγχώνεσαι για παράγοντες που δεν μπορείς να ελέγξεις, ένα μάθημα που εφάρμοσε εντός και εκτός της πλατφόρμας.

Πόσες προβολές χρειάζονται για να μετατρέψεις την full-time δουλειά σου σε part-time

Σύμφωνα με τον Abdaal αν βγάζεις 35 χιλιάδες δολάρια το χρόνο σε μια δουλειά που εργάζεσαι πέντε μέρες την εβδομάδα, σημαίνει ότι για κάθε μέρα της εβδομάδας που δουλεύεις πληρώνεσαι συνολικά 7 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο. Άρα για να μπορέσεις να κόψεις αυτή τη μέρα, πρέπει να μπορείς να βγάζεις 600 δολάρια το μήνα από το YT. Για να γίνει αυτό, χρειάζεσαι γύρω στις 200 χιλιάδες προβολές το μήνα.

Πόσες προβολές χρειάζονται για να παρατήσεις την δουλειά σου και να ζεις από το Youtube

Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ο Ινδός Youtuber φέρνει το παράδειγμα του Silicon Valley Girl. Οι 500 χιλιάδες προβολές το μήνα που είχε στο κανάλι της απέφεραν ένα ποσό της τάξης των 3.900 δολαρίων το μήνα, δηλαδή 47 χιλιάδες δολάρια το χρόνο που όπως λέει και ο ίδιος είναι ένα καλό ποσό για να περάσεις μια βόλτα από το λογιστήριο και να υποβάλλεις την παραίτηση σου.

Πόσες προβολές χρειάζεσαι για να ζεις καλά από το youtube

Για να φτάσεις λοιπόν στην τελευταία πίστα του Youtube, χρειάζεσαι σύμφωνα με τον Ali γύρω στις 3-5 εκατομμύρια προβολές το μήνα, οι οποίες μεταφράζονται σε ένα ποσό γύρω στα 100 χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Για να γίνει όμως το YT η full time δουλειά σου, o Ali εξηγεί ότι δεν πρέπει να ασχολείσαι μόνο με το δημιουργικό περιεχόμενο του καναλιού σου αλλά και να το πλαισιώνεις με το κατάλληλο business plan, μαζί και με τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.