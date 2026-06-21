YouTuber θυσίασε το κορμί του για να αποδείξει την (αυτονόητη) σημασία του αντηλιακού - Και αυτό αδίκως

Νεαρός άνδρας ανέλαβε, εθελοντικά, μια γενναία πρόκληση να δει πόσο σημαντικό είναι ο δείκτης προστασίας που έχουν τα αντηλιακά.

Με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων να είναι όλο και πιο απαισιόδοξες, για την πορεία της θερμοκρασίας, ο YouTuber Tyler Blanchard, αποφάσισε να αποδείξει τη σημασία της προστασίας του δέρματος από τις επιβλαβές ακτίνες του ήλιου.

Και το έκανε με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Ο δείκτης προστασίας αφορά στο ποσοστό της κάλυψης από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, που μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα.

Για να δει πόσο αποτελεσματικό είναι κάθε επίπεδό της, ο δημιουργός περιεχομένου έβαλε την κάμερα να γράφει, ξάπλωσε στον ήλιο για μια ώρα, φορώντας αντηλιακά διαφορετικής προστασίας.

Χώρισε το στήθος του σε 10 τμήματα, έβαλε ταινία και εφάρμοσε τα αντηλιακά, με δείκτες από 10 έως 100.

«Κάνει τόση ζέστη έξω. Πεθαίνω» δήλωνε, μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του βίντεο. Μετά από μισή ώρα, ο Tyler παρατήρησε ότι ο αφαλός του είχε πλημμυρίσει.

Μετά από το τέλος του χρόνου, αφαίρεσε τις ταινίες και είδε τα αποτελέσματα. Η εικόνα από τον κορμό του δεν δίνει τελειωτικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα στο παρακάτω βίντεο: