Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας

Ένας υπάλληλος αεροδρομίου εξηγεί όλες τις σωστές κινήσεις για να μην βρείτε τις βαλίτσες σας στα απολεσθέντα.

Βαλίτσες αεροδρομίου
Χαμένες βαλίτσες | Shutterstock
Ένας υπάλληλος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Οντάριο, συμβουλεύει στο TikTok όλους τους ταξιδιώτες να αφαιρούν μετά από κάθε ταξίδι τα αυτοκόλλητα των πτήσεων από τις αποσκευές τους. 

Η διαδικασία αυτή μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα να τις χάσεις.

@flyontairport Pro Tip: If you dont want your bags to get lost when traveling… remove old stickers from past trips off your luggage. #FlyONT #SoCalSoEasy ♬ Sunshine - WIRA

Αν υποθέσουμε πως ένας ταξιδιώτης είχε μια πτήση προς την Νότια Αμερική τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί μια πτήση προς την Ευρώπη, το αυτοκόλλητο-αν δεν έχει αφαιρεθεί- μπορεί να σκαναριστεί λανθασμένα και η βαλίτσα να «τραβήξει» ένα τελείως λάθος δρόμο.

Η πιο πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πως 26 εκατομμύρια αποσκευές χάθηκαν, καθυστέρησαν ή υπέστησαν ζημιές το 2022 - σχεδόν οκτώ αποσκευές σε κάθε 1.000.  Βέβαια, τα ποσοστά αυτά είναι μετά την πανδημία και το μούδιασμα του covid-19.
 

