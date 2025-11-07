Ζαλίζουν τα νούμερα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο με 2.800 καμπίνες

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο, μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, ενόψει της καθέλκυσής του το 2026. Το Legend of the Seas είναι το τρίτο από τα πλοία κατηγορίας Icon της Royal Caribbean, το οποίο θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά την κλίμακα και τα αξιοθέατα επί του πλοίου για τα σκάφη αναψυχής.

Το κολοσσιαίο κρουαζιερόπλοιο διαθέτει περίπου 2.800 καμπίνες, θα μπορεί να φιλοξενήσει 7.600 επιβάτες και έως 3.000 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Express.

Ενώ δεν υπάρχει επίσημα καμία πληροφορία για το κόστος κατασκευής, η βρετανική online εφημερίδα Independent έχει αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα ότι, όπως και το Star of the Seas, το Legend θα κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Royal Caribbean, οι κρουαζιέρες με το πλοίο θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2026 από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας και τον χειμώνα του 2026 από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Όπως γράφει η ανακοίνωση, το νέο Legend of the Seas℠ είναι ιδανικό για την απόλυτη οικογενειακή εμπειρία. «Το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο στη θάλασσα. Απολαύστε αναζωογονητική ξεκούραση και χαλάρωση σε επτά λαμπερές πισίνες. Συγκεντρώστε την παρέα σας για επικά γεύματα με 28 τρόπους για να δειπνήσετε. Συναρπαστική ψυχαγωγία, ζωντανή μουσική και lounges που ανεβάζουν τον πήχη όπου κι αν κοιτάξετε. Όλα ξεκινούν στη Μεσόγειο τον Ιούλιο του 2026, ακολουθούμενα από island hops από το Φορτ Λόντερντεϊλ τον Νοέμβριο».