20 χρόνια Botox vs. 20 χρόνια χωρίς: Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε δύο δίδυμες

Δύο δίδυμες αδερφές συμμετείχαν σε ένα ένα επιστημονικό πείραμα για τις επιπτώσεις του botox και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά και δείχνουν την δύναμη της κοσμητικής ιατρικής.

To πείραμα είχε διάρκεια περίπου 20 χρόνων. Σε αυτό, η μια από τις δύο δίδυμες έκανε ενέσεις botox ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ η άλλη δεν προχώρησε σε καμία διαδικασία που θα άλλαζε το πρόσωπό της. Επιπροσθέτως, και οι δύο χρησιμοποιούσαν καθημερινά αντηλιακό για το πρόσωπο.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν, το botox χρησιμοποιείται και ως όπλο κατά της ημικρανίας ή ακόμη και για τις μυικές κράμπες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, τα αποτελέσματα φάνηκαν στον φωτογραφικό φακό. Η μία από τις δύο δίδυμες που έκανε ενέσεις botox περίπου 3 φορές τον χρόνο, είχε φανερά λείο δέρμα με λιγότερες ρυτίδες και κυρίως, ρυτίδες έκφρασης.

American Medical Association

Οι επιπτώσεις από τη χρήση botox

Το σημαντικό που σημειώνει σε μια μελέτη ο υπεύθυνος γιατρός του πειράματος, William Binder είναι πως με τις ενέσεις botox περιορίζεται σημαντικά η εμφάνιση ρυτίδων στο πρόσωπο, κυρίως όταν ξεκουράζονται οι αντίστοιχοι μυς. Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες από την συχνή χρήση των ενέσεων. Οι δύο δίδυμες καθόλη την διάρκεια του πειράματος, διατηρούσαν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και δεν χρησιμοποιούσαν κανένα προϊόν στην επιφάνεια του προσώπου.

Σε ένα παρόμοιο πείραμα, η γιατρός Bita Farrell που έκανε τον εαυτό της πειραματόζωο, έκανε ενέσεις μόνο στο μισό της πρόσωπο για να καταγράψει με πιο έντονο τρόπο τις διαφορές. Η γιατρός εξήγησε πως έκανε botox μόνο στους μυς που ελέγχουν τις γωνίες του στόματος και την έκφραση.

Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει, είναι φανερό πως αν χρησιμοποιηθεί το botox ως εργαλείο, η γραμμή του σαγονιού δεν κατεβαίνει με την πάροδο του χρόνου ενώ τα μάγουλα στο πρόσωπο φαίνονται πιο γεμάτα.