Εμβόλιο Pfizer: Ο FDA έδωσε την πλήρη έγκρισή του

Την πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού έδωσε ο FDA όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία το είχαν προαναγγείλει από το περασμένο Σάββατο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όπως έχει δηλώσει και ο καθηγητής γενετικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίντος Τριανταφυλλίδης, καταρρίπτεται ένα από τα λεγόμενα όσων δεν θέλουν να τους χορηγηθεί το εμβόλιο, γιατί είναι πειραματικό.

Το εμβόλιο της Pfizer είναι το πρώτο που δεν ανήκει πλέον στο καθεστώς της προσωρινής άδειας χρήσης και θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για απαίτηση εμβολιασμού από νοσοκομεία, κολέγια, εταιρείες και άλλους οργανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο έλαβε κατεπείγουσα άδεια τον Δεκέμβριο και πάνω από 203 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μόνο στις ΗΠΑ.

