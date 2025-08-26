4 παθήσεις που μπορούν να μαρτυρήσουν τα νύχια για την υγεία μας

Μπορεί τα νύχια να προστατεύουν το δέρμα τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών από τους τραυματισμούς, χάρη στην κερατίνη από την οποία είναι κατασκευασμένα, όμως, μπορούν να μας προειδοποιήσουν και για πιθανά θέματα υγείας.

Όσο τα μάτια θεωρούνται «παράθυρο» στην ψυχή, άλλο τόσο τα νύχια είναι για τους γιατρούς το «παράθυρο» στην υγεία, όπως αναφέρει το BBC, αφού μπορούν να τους βοηθήσουν να διαγνώσουν από δερματολογικά προβλήματα μέχρι παθήσεις του νεφρού ή και αυτοάνοσα νοσήματα.

Μην ξεχνάμε ότι και ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πριν από περίπου 2.500 χρόνια, ήταν από τους πρώτους που είχαν συνδέσει τα νύχια με ορισμένες παθήσεις, αναφέροντας ότι αποτελούσαν δείκτη για την υγεία ενός ατόμου.

Πληκτροδακτυλία

Η πληκτροδακτυλία είναι μία πάθηση κατά την οποία η βάση του νυχιού μαλακώνει, η γωνία μεταξύ της επιφάνειας και της βάσης του νυχιού «χάνεται» με αποτέλεσμα εκείνο να δείχνει σα να «επιπλέει» αντί να είναι κολλημένο σταθερά στο δάχτυλο.

Την ίδια στιγμή τα άκρα των δακτύλων φαίνονται μεγάλα και διογκωμένα.

Η πληκτροδακτυλία είναι σημάδι εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων οξυγόνου στο αίμα.

Συσχετίζεται συχνότερα με καρκίνο του πνεύμονα, αλλά μπορεί επίσης να υποδηλώνει, μεταξύ άλλων, μόλυνση της επένδυσης των καρδιακών θαλάμων και των καρδιακών βαλβίδων, καθώς επίσης, κοιλιοκάκη, κίρρωση του ήπατος και πνευμονικές λοιμώξεις.

Λευκονυχία, μπλε νύχια και αιμορραγία

Οι λευκές κηλίδες στο νύχι, γνωστές ως λευκονυχία, συχνά θεωρούνται σημάδι ανεπάρκειας βιταμινών ή μετάλλων αν και τα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη είναι μάλλον μικτά.

Συνήθως η λευκονυχία θεωρείται αποτέλεσμα τραυματισμού του νυχιού, αφού εάν πέσει στο δάκτυλο του ποδιού ένα βαρύ αντικείμενο ή πιαστεί ένα δάκτυλο του χεριού στην πόρτα, πάλι θα εμφανιστούν λευκές κηλίδες στο νύχι.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και το ενδεχόμενο ο λευκός αποχρωματισμός στο νύχι να υποδηλώνει κάποια πάθηση, όπως ψωρίαση, ενώ σε περίπτωση που όλο το νύχι γίνει άσπρο, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ανεπάρκεια πρωτεΐνης στην κυκλοφορία του αίματος, κάτι που με τη σειρά του θα προειδοποιεί για πιθανή νεφρική νόσο, ηπατική νόσο ή διαβήτη.

Την ίδια στιγμή τα μπλε νύχια είναι σημάδι πιθανής έλλειψης οξυγόνου στο σώμα ή θα μπορούσαν να υποδηλώνουν σοβαρή καρδιακή νόσο ή και εμφύσημα.

Ακόμα σκούρες γραμμές κάτω από το νύχι, αν και μπορεί να προκληθούν από τραυματισμό, θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη για υπογλώσσιο μελάνωμα, ενώ αιμορραγία κάτω από το νύχι - εάν δεν επουλωθεί - θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει κάτι πιο σοβαρό, όπως αγγειίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων.

Μύκητες

Οι πιο συχνές παθήσεις μπορούν να διαγνωστούν κοιτάζοντας τα νύχια με τους γιατρούς να αναζητούν αλλαγές στο χρώμα, το πάχος και το σχήμα.

Δεδομένου ότι ένα υγιές νύχι στο κάτω μέρος του πρέπει να είναι ροζ εκτός από τις λευκές άκρες, οποιοδήποτε άλλο χρώμα μπορεί να υποδηλώνει μόλυνση του νυχιού ή κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Λευκός ή κίτρινος αποχρωματισμός στα δάκτυλα των ποδιών είναι σημάδι μυκητιακής λοίμωξης, όπως αναφέρει η Χόλι Γουίλκινσον, λέκτορας στην επούλωση τραυμάτων του Πανεπιστημίου του Χαλ.

Μάλιστα, παρά τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν απαιτούν συνταγή γιατρού, εάν κάποιο άτομο θεωρεί ότι το νύχι του έχει μολυνθεί, καλό είναι να συμβουλευτεί έναν γιατρό, αφού εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, γίνεται πιο δύσκολη η θεραπεία.

Εύθραυστα νύχια

Τα υγιή νύχια πρέπει να είναι κυρτά, δηλαδή να καμπυλώνουν ελαφρώς προς τα έξω, ενώ πρέπει να μην έχουν βαθουλώματα ή κρατήρες.

Εάν έχουν, αυτό μπορεί να είναι σημάδι για κοιλονυχία, μια πάθηση που συμβαίνει όταν το σώμα απορροφά υπερβολικές ποσότητες σιδήρου από τις τροφές με αποτέλεσμα τα νύχια να είναι λεπτά και μαλακά και να παίρνουν το σχήμα ενός μικρού κουταλιού.

Η κοιλονυχία μπορεί να εμφανίζεται σε ένα ή περισσότερα νύχια με την αναιμία να είναι η πιο κοινή αιτία εμφάνισής της.

Γενικότερα, οι όποιες αλλοιώσεις στο νύχι μπορεί να υποδηλώνουν διατροφικές ελλείψεις.

Παραδείγματος χάρη, οριζόντιες ραβδώσεις κατά μήκος των νυχιών δείχνουν ανεπάρκεια πρωτεΐνης, αλλά θα μπορούσαν να είναι και σημάδι διαβήτη και περιφερικής αγγειακής νόσου.

Ακόμα μπορεί να δείχνουν ανεπάρκεια ψευδάργυρου, ενώ τα εύθραυστα νύχια μπορεί να μαρτυρούν υποθυρεοειδισμό ή ανεπάρκεια βιταμίνης Β7.

Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι αλλαγές στα νύχια μπορεί να οφείλονται και στον τρόπο ζωής του ατόμου και όχι σε προβλήματα υγείας.

Το σίγουρο είναι ότι μπορεί τις περισσότερες φορές οι αλλαγές στα νύχια να είναι αβλαβείς και να οφείλονται σε κάποιον τραυματισμό, όμως, σε περίπτωση που η όποια αλλαγή σε σχήμα, χρώμα και υφή τείνει να γίνει μόνιμη, καλό είναι να συμβουλευτούμε έναν γιατρό, αφού είναι ο μόνος που είναι σε θέση να κάνει σωστή διάγνωση.