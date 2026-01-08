Άγιος Σάββας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τα νέα υπερσύγχρονα χειρουργεία

​Σε πλήρη λειτουργία τίθενται από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, οι νέες, υπερσύγχρονες υποδομές του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».

Τα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων χειρουργικών αιθουσών πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αναφέρει το Orange Press.

​Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), περιλαμβάνει την ολική ανακαίνιση εννέα αιθουσών στον 2ο και 3ο όροφο, καθώς και την αναβάθμιση κρίσιμων μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, λεβητοστάσιο).

Άγιος Σάββας: Εξοπλισμένος για τα επόμενα 30 χρόνια

Πρακτικά, από την ερχόμενη εβδομάδα, το νοσοκομείο θα εξυπηρετείται πλέον από 11 χειρουργικές αίθουσες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Κέντρο «Νίκος Κούρκουλος» και των εκτάκτων), υπερδιπλασιάζοντας τη δυναμικότητα σε σχέση με τις πέντε που λειτουργούσαν προσωρινά.

​«Τα χειρουργεία φτιάχτηκαν για να δώσουν ζωή στον Άγιο Σάββα για τα επόμενα τριάντα χρόνια», δήλωσε ο υπουργός. Απαντώντας στην κριτική περί «ντουβαριών», τόνισε πως οι σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή μικροβίων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες για τις επόμενες δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, έκανε λόγο για μια εμβληματική επένδυση που θέτει τον ογκολογικό ασθενή στο επίκεντρο, στοχεύοντας σε ποιοτικότερες υπηρεσίες και μείωση των αναμονών στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός.