Ανησυχητική έρευνα: Βρέθηκαν χημικά και φυτοφάρμακα σε ελληνικά αυγά

Νέα έρευνα της NGO Générations futures αποκαλύπτει ότι το 39% των αυγών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) περιέχουν ίχνη PFAS, δηλαδή χημικών ουσιών.

Παράλληλη μελέτη του γερμανικού οργανισμού BUND εντοπίζει υψηλά επίπεδα αυτών των «αιώνιων χημικών» στα αυγά, ενώ στη Δανία 8 στα 20 δείγματα ξεπέρασαν τα όρια ασφαλείας.

Τα PFAS είναι συνθετικές ουσίες που δεν αποικοδομούνται στη φύση και τείνουν να συσσωρεύονται στο περιβάλλον – σε έδαφος, νερά, φυτά και ζώα.

Μεταφέρονται στην τροφική αλυσίδα και φτάνουν στον άνθρωπο, όπου έχουν συνδεθεί με προβλήματα στο ανοσοποιητικό, το συκώτι, γενετικές ανωμαλίες και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Η NGO Générations futures προειδοποιεί για την «εκτεταμένη μόλυνση» τροφίμων, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και όρια για τα PFAS. Ο BUND στη Γερμανία υπογραμμίζει την ανάγκη να περιοριστεί άμεσα η χρήση αυτών των χημικών, ενώ στη Δανία οι αρχές εξετάζουν ήδη μέτρα για την προστασία του καταναλωτή.

Τι βρέθηκε στα ελληνικά αυγά

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον καθηγητή Νάσο Στασινάκη, ανέλυσε δείγματα 75 αυγών από 17 μικρά κοτέτσια σε πέντε νομούς της Ελλάδας, συλλεγμένα από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο του 2023.

Στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν και πού υπάρχουν PFAS – οι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες χημικές ουσίες – στα τοπικά οικόσιτα αυγά.

Όλα τα δείγματα περιείχαν PFAS, με τον αριθμό των εντοπισμένων ενώσεων να κυμαίνεται από 17 έως 24 σε κάθε δείγμα.

Οι μέσες συγκεντρώσεις των πιο διαδεδομένων PFAS ήταν:

PFOS: 0,996 μg/kg

PFHxS: 0,799 μg/kg

PFBA: 0,742 μg/kg

Μόνο 9 από τα 17 κοτέτσια συμμορφώνονταν με τα όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS.

Ο νομός Ηλείας ξεχώρισε με όλα τα δείγματα να υπερβαίνουν τα όρια υγείας της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι ερευνητές υπολόγισαν την εβδομαδιαία πρόσληψη PFAS (EWI) από την κατανάλωση αυγών:

Έφηβοι: 7,05 ng/kg σ.β.

Ενήλικες: 4,26 ng/kg σ.β.

Ηλικιωμένοι: 6,20 ng/kg σ.β.

Οι τιμές για εφήβους και ηλικιωμένους ξεπερνούν το ανεκτό όριο 4,4 ng/kg σ.β. που έχει θέσει η EFSA, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία.

Για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά αυλής βρέθηκαν και υπολείμματα φυτοφαρμάκων:

6 διαφορετικά φυτοφάρμακα , με DEET να εμφανίζεται σε όλα τα δείγματα (μέση συγκέντρωση 8,25 μg/kg).

, με DEET να εμφανίζεται σε όλα τα δείγματα (μέση συγκέντρωση 8,25 μg/kg). 5 φαρμακευτικά προϊόντα, με το οξολινικό οξύ να ανιχνεύεται συχνότερα (1,03 μg/kg).

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αυστηροποίηση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου.

Η πρώτη κίνηση αφορά την επιλογή πιστοποιημένων προμηθευτών οι οποίοι εφαρμόζουν ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου ποιότητας. Μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, εξασφαλίζεται ότι τα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας πριν φτάσουν στον καταναλωτή.

Παράλληλα, ξεκινά πρόγραμμα ενημέρωσης των τοπικών κτηνιάτρων και γεωπόνων με στόχο την υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών εκτροφής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος, ενισχύουν το πλαίσιο δειγματοληψιών και προγραμματίζουν τακτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία της αλυσίδας παραγωγής.

Αυτή η ενέργεια στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν πηγών μόλυνσης και στην άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων, διασφαλίζοντας τη διαρκή συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Δείτε εδώ την έρευνα.

