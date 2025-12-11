Ανησυχητική μελέτη: Πασίγνωστα προϊόντα μαλλιών συνδέονται με είδη καρκίνου

Ανησυχητική έρευνα έδειξε ότι δημοφιλή προϊόντα για τα μαλλιά συνδέονται με πολλαπλούς τύπους καρκίνου συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο θανατηφόρους

Τα χημικά προϊόντα χαλάρωσης/ισιώματος των μαλλιών ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών μορφών καρκίνου έως και κατά 166%, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ειδικοί εδώ και χρόνια εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την παρουσία του καρκινογόνου φορμαλδεΰδη στα εν λόγω προϊόντα, όπως οι θεραπείες Κερατίνης και τα λεγόμενα Brazilian blowouts.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτού του χημικού, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Emory στη Τζόρτζια, όπως επισημαίνει και η Daily Mail, ανέλυσαν δεδομένα από μια μακροχρόνια μελέτη υγείας που περιλάμβανε περισσότερες από 50.000 γυναίκες στις ΗΠΑ.

Τι έδειξε η έρευνα για τα προϊόντα μαλλιών

Η έρευνα «Sister Study» συμπεριέλαβε γυναίκες ηλικίας 35 έως 74 ετών, χωρίς προσωπικό ιστορικό καρκίνου του μαστού, αλλά με τουλάχιστον μία αδερφή που είχε διαγνωστεί με τη νόσο. Η εγγραφή έγινε μεταξύ 2003 και 2009 και οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Για την τελική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 46.287 γυναίκες, οι οποίες παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 13,1 χρόνια.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε καρκίνους με τουλάχιστον 100 καταγεγραμμένα περιστατικά κατά την περίοδο παρακολούθησης και εξέτασε αν οι συμμετέχουσες είχαν χρησιμοποιήσει προϊόντα ισιώματος ή χαλάρωσης μαλλιών τους 12 μήνες πριν από την ένταξή τους στη μελέτη.

Η χρήση αυτών των προϊόντων συνδέθηκε με σημαντικά υψηλότερους κινδύνους καρκίνου. Σε σύγκριση με όσες δεν τα χρησιμοποιούσαν, οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν ισιωτικά ή προϊόντα χαλάρωσης μαλλιών είχαν:

166% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος, που θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους λόγω έλλειψης συγκεκριμένων εξετάσεων έγκαιρης διάγνωσης.

71% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς

62% υψηλότερο κίνδυνο μη-Hodgkin λεμφώματος

Ο κίνδυνος αυξανόταν ακόμη περισσότερο για εκείνες που κάνουν συχνή χρήση— ορισμένες μάλιστα, χρησιμοποιούσαν τα προϊόντα περισσότερες από τέσσερις φορές τον χρόνο.

Σε αυτή την ομάδα, ο κίνδυνος καρκίνου του παγκρέατος υπερδιπλασιάστηκε, ενώ οι κίνδυνοι για καρκίνο θυρεοειδούς και μη-Hodgkin λέμφωμα επίσης αυξήθηκαν, αν και όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια πιθανή σύνδεση μεταξύ χρήσης ισιωτικών και καρκίνου των νεφρών, αν και η συσχέτιση χαρακτηρίστηκε ως «θετική αλλά ασαφής».

Η φορμαλδεΰδη, η οποία χρησιμοποιείται ως συντηρητικό στα προϊόντα μαλλιών, μπορεί να απελευθερώνεται στον αέρα με την πάροδο του χρόνου, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «εκπομπή αερίων» (off-gassing) — ιδιαίτερα όταν έρχεται σε επαφή με θερμότητα.

Το συχνό εισπνεόμενο των ατμών μπορεί να προκαλέσει από μικρές παρενέργειες, όπως ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού, έως σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου αυξημένου κινδύνου καρκίνων της κεφαλής και του λαιμού. Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται σε χώρους με κακό αερισμό, όπως μπάνια ή υπνοδωμάτια.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία σημειώνει ότι σε μελέτες σε ανθρώπους και ζώα, η φορμαλδεΰδη έχει συνδεθεί με διάφορες μορφές καρκίνου, όπως στη μύτη, στο άνω τμήμα του λαιμού, στο στομάχι, και έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο λευχαιμίας.

Η χρήση ισιωτικών διαφέρει ανά φυλή

Δημογραφικά στοιχεία από τη νέα μελέτη έδειξαν ότι η χρήση ισιωτικών και χαλαρωτικών για τα μαλλιά διέφερε σημαντικά ανά φυλή:

66% των μαύρων γυναικών

25% των ισπανόφωνων/Λατινά γυναικών

μόλις 1,3% των λευκών μη-Ισπανόφωνων γυναικών

χρησιμοποιούσαν τέτοια προϊόντα.

«Αυτά τα πρωτοφανή ευρήματα διευρύνουν το φάσμα των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία που έχουν συσχετιστεί με αυτά τα προϊόντα», ανέφεραν οι ερευνητές.

Τόνισαν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και για αναγνώριση συγκεκριμένων συστατικών στα ισιωτικά και χαλαρωτικά μαλλιών που μπορεί να συμβάλλουν στον κίνδυνο καρκίνου.

Η μελέτη προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που εγείρουν ανησυχίες για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των χημικών θεραπειών μαλλιών, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με υψηλότερα ποσοστά χρήσης.

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ: Κοντά στην απαγόρευση φορμαλδεΰδης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τουλάχιστον 10 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει ή προτείνει την απαγόρευση της φορμαλδεΰδης και των ουσιών που την απελευθερώνουν στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Το 2023, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) πρότεινε μια εθνική απαγόρευση της φορμαλδεΰδης και των παραγώγων της στα προϊόντα ισιώματος μαλλιών, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Παρά ταύτα, αρκετές πολιτείες έχουν ήδη αρχίσει να απαγορεύουν τη φορμαλδεΰδη σε όλα τα καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, με την Ουάσινγκτον να είναι η πιο πρόσφατη που θεσπίζει νέο κανονισμό.

Στο πλαίσιο του νόμου Toxic-Free Cosmetics Act, όλα τα χημικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη και προστίθενται σκόπιμα στα καλλυντικά και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας θα απαγορευτούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι λιανοπωλητές εντός της πολιτείας θα έχουν περιθώριο εκείνη τη χρονιά να διαθέσουν τα υπάρχοντα αποθέματα προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης του Πανεπιστημίου Emory δημοσιεύθηκαν στο Journal of the National Cancer Institute.