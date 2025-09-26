Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού σε νοσοκομεία με 1566 ή ψηφιακά: Τα βήματα που πρέπει να κάνετε

Από 1η Οκτωβρίου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με νοσοκομεία μέσω του νέου τετραψήφιου 1566, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (26/09) και ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως επισημαίνει στο Action24, εκτός από το 1566 οι ασθενείς μπορούν πλέον να κλείνουν ραντεβού και στην πλατφόρμα myhealthpublication που μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό, είτε μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr.

Στην πλατφόρμα, ο ασθενής βάζει την ειδικότητα που επιθυμεί και βγαίνει η λίστα με τους διαθέσιμους γιατρούς.

Με αυτό τον τρόπο ο κύριος Θεμιστοκλέους επισημαίνει ότι θα αυξηθούν και τα ραντεβού τονίζοντας ότι από 500.000 θα είναι 830.000 τον μήνα.