Από covid μέχρι έμπολα: Στα σκαριά νέο εμβόλιο σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη

Αν και υπάρχει μεγάλος φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι λίγες οι φορές, που έχει ταυτιστεί και με θετικές εξελίξεις. Μια ακόμη, που μπορεί να αποτελέσει «επανάσταση» στην ιατρική, είναι και η AI ανάπτυξη ενός «θεμελιωδώς νέου» τύπου εμβολίου που θα μπορούσε να προστατεύσει από ιούς και να αποτρέψει πανδημίες.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βασικό συστατικό ενός εμβολίου έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη και στη συνέχεια δοκιμάστηκε σε ανθρώπους.

Το εμβόλιο, σύμφωνα με το BBC, σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε όλους τους κορωνοϊούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του Covid, καθώς και ιών που μολύνουν επί του παρόντος ζώα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επόμενη πανδημία.

Η εργασία βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια, αλλά η ομάδα αναπτύσσει ήδη ξεχωριστά εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη και τον Έμπολα.

Τα εμβόλια διδάσκουν στο σώμα μας πώς να εντοπίζει μια λοίμωξη για να αυξήσει τις πιθανότητές μας να την καταπολεμήσουμε. Ωστόσο, ορισμένοι ιοί είναι επιδέξιοι στο να αλλάζουν την εμφάνισή τους - ή να μεταλλάσσονται - έτσι ώστε τα εμβόλια να μπορούν γρήγορα να ξεπεραστούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα εμβόλια κατά του Covid και της χειμερινής γρίπης πρέπει να ενημερώνονται τακτικά.

«Είμαστε πάντα πίσω», δήλωσε ο καθηγητής Τζόναθαν Χίνι, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, προσθέτοντας «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προηγηθούμε των εξελίξεων» και τόσο μπροστά θα μπορούσαν να προστατευτούν από νέες επιδημίες ή πανδημίες.

Πώς θα λειτουργεί το εμβόλιο

Κανονικά, τα εμβόλια σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας ένα τρέχον στέλεχος ενός ιού. Οι ερευνητές του Cambridge πήραν γνωστούς γενετικούς κώδικες - τα εγχειρίδια οδηγιών της ζωής - από μια σειρά κορωνοϊών που είχαν καταγραφεί από προγράμματα επιτήρησης που αναζητούσαν πιθανές ιογενείς απειλές.

Αυτοί οι γενετικοί κώδικες αναλύθηκαν από μια τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια, σχεδίασε ένα «υπερ-αντιγόνο» που θα μπορούσε να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει προστασία έναντι ολόκληρης της οικογένειας ιών - ακόμη και αν μεταλλάσσονταν ή μια νέα λοίμωξη μεταδιδόταν από τα ζώα στους ανθρώπους.

Τα αντιγόνα είναι τα κρίσιμα συστατικά των εμβολίων, καθώς αυτό μαθαίνει να επιτίθεται το ανοσοποιητικό σύστημα.