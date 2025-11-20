Από τι κινδυνεύουν όσοι σκρολάρουν στο κινητό όταν είναι στην τουαλέτα: Γιατρός προειδοποιεί

Όλοι είμαστε ένοχοι για τη συνήθεια του 10λεπτου -ίσως και λίγο παραπάνω- scrolling στο κινητό κάθε φορά που είμαστε στην τουαλέτα. Πιθανόν, να το κάνεις αυτή τη στιγμή που διαβάζεις αυτό το άρθρο, όμως χωρίς να θέλουμε να σε τρομάξουμε, κινδυνεύεις να πάθεις αιμορροΐδες και δεν το λέμε αλλά ένας ειδικός.
Ο Δρ Καρλ εξήγησε στο ABC Health πως το ατελείωτο scrolling όσο κάθεσαι στην τουαλέτα μπορεί να προκαλέσει άσχημο αντίκτυπο στην υγεία σου και να αποκτήσεις αιμορροΐδες.
Αν δεν ξέρεις τι είναι, καλύτερα, καθώς πρόκειται για μια τρομερά επώδυνη κατάσταση τα συμπτώματα της οποίας μπορεί να περιλαμβάνουν: έντονο κόκκινο αίμα μετά την αφόδευση, φαγούρα στα οπίσθια, την αίσθηση ότι χρειάζεται ακόμα να αφοδεύσεις μετά την αφόδευση, βλέννα, σβώλους και πόνο γύρω από τον πρωκτό.
Ο γιατρός εξήγησε στο ABC Health πώς οι αιμορροΐδες είναι σαν «μικρά μαξιλάρια» μέσα στην περιοχή του πρωκτού «αλλά μερικές φορές, αν περνάτε πολύ ώρα στην τουαλέτα, μπορούν στην πραγματικότητα να βγουν στον έξω κόσμο και να παραμείνουν εκεί», προειδοποίησε.
Οι αιμορροΐδες μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες και η αντιμετώπιση τους μπορεί από πολύ απλή να γίνει αρκετά περίπλοκη, μέχρι να χρειαστεί και χειρουργείο.
Ο γιατρός λέει ότι ένας απλός τρόπος για να τις αποτρέψεις είναι να αποφύγεις τη χρήση του τηλεφώνου σου. «Απλώς επικεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε και μην προσπαθείτε να κάνετε δύο πράγματα ταυτόχρονα, όπως να σκρολάρετε», εξήγησε.
«Ώρα να αποσυνδεθούμε από τα τηλέφωνά μας και να επανασυνδεθούμε με το έντερό μας», πρόσθεσε. Εκτός από μια «σωστή διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες», ο Δρ. Καρλ συνιστά επίσης να φέρετε τα πόδια σας προς τα πάνω σε μεγαλύτερο κάθισμα.
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.