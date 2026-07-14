Β12 μεθυλιωμένη, η καλύτερη μορφή να γεμίσετε τις αποθήκες σας

FREEZE® VITAMINS – B12 METHYL 1000

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ

• Άμεση υποστήριξη ενέργειας

• Ενίσχυση νευρικού συστήματος

• Διαύγεια & συγκέντρωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υπάρχει ενέργεια που απλώς σε κρατά σε λειτουργία — και υπάρχει ενέργεια που σε επαναφέρει στο peak σου.

Το FREEZE® B12 METHYL 1000 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Μια προηγμένη σύνθεση που δεν στοχεύει απλώς στην κάλυψη ελλείψεων, αλλά στην ενεργοποίηση των βασικών μηχανισμών ενέργειας του οργανισμού — από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τη νευρική λειτουργία.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η Methylcobalamin (B12) — η βιοενεργή μορφή της βιταμίνης που συμμετέχει άμεσα στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Σε συνεργία με το 5-MTHF (Folate) και τη βιοδραστική B6 (P-5-P), δημιουργείται ένα λειτουργικό σύστημα υποστήριξης που συμβάλλει:

• στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας

• στη νευρολογική ισορροπία

• στη διαύγεια και συγκέντρωση

• στη μείωση κόπωσης και εξάντλησης

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής που διαλύονται άμεσα στο στοματικό περιβάλλον, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα και τη λειτουργική αξιοποίηση των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, υποστηρίζει τη σταθερότητα, τη μεταφορά και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Cellular activation: η βιταμίνη B12 συμμετέχει στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό

• Neuro-support: B6 & Folate υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Fatigue reduction: συνεργιστική δράση για μείωση κόπωσης και εξάντλησης

• Methylation support: οι ενεργές μορφές συμβάλλουν σε κρίσιμες βιοχημικές διεργασίες

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 4 sprays

Ingredients | Per dose | %NRV

Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 1000 mcg | 40000%

Folate (as 5-MTHF) | 200 mcg | 100%

Vitamin B6 (as P-5-P) | 4 mg | 286%

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Methylcobalamin (B12): συμβάλλει στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη νευρική λειτουργία

• 5-MTHF Folate: ενεργός μορφή φυλλικού οξέος για κυτταρική διαίρεση και αιμοποίηση

• P-5-P (Vitamin B6): υποστηρίζει τον μεταβολισμό και τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και τη μεταφορά των συστατικών

• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τη μεταβολική ισορροπία

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη διαθεσιμότητα και την απορρόφηση των δραστικών μορίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 4 ψεκασμούς ημερησίως.

Ιδανικά το πρωί ή πριν από απαιτητικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές μελέτες που δείχνουν:

• Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Το φυλλικό οξύ συμβάλλει στη φυσιολογική αιμοποίηση και κυτταρική διαίρεση

• Η βιταμίνη B6 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας

• Τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών

• Τα postbiotics συμβάλλουν στη λειτουργία του μικροβιώματος

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EFSA Panel on Dietetic Products. Vitamin B12 health claims.

EFSA Journal. Folate and blood formation.

EFSA Journal. Vitamin B6 and fatigue reduction.

Obeid R. Vitamin B12 and neurological health. Nutrients, 2019.

Calder PC. Lipid-based delivery systems. Br J Nutr, 2015.

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Παράγονται από την www.amhes.com