Β12 μεθυλιωμένη, η καλύτερη μορφή να γεμίσετε τις αποθήκες σας

FREEZE® VITAMINS – B12 METHYL 1000
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ
• Άμεση υποστήριξη ενέργειας
• Ενίσχυση νευρικού συστήματος
• Διαύγεια & συγκέντρωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Υπάρχει ενέργεια που απλώς σε κρατά σε λειτουργία — και υπάρχει ενέργεια που σε επαναφέρει στο peak σου.
Το FREEZE® B12 METHYL 1000 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Μια προηγμένη σύνθεση που δεν στοχεύει απλώς στην κάλυψη ελλείψεων, αλλά στην ενεργοποίηση των βασικών μηχανισμών ενέργειας του οργανισμού — από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τη νευρική λειτουργία.
Στον πυρήνα της βρίσκεται η Methylcobalamin (B12) — η βιοενεργή μορφή της βιταμίνης που συμμετέχει άμεσα στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Σε συνεργία με το 5-MTHF (Folate) και τη βιοδραστική B6 (P-5-P), δημιουργείται ένα λειτουργικό σύστημα υποστήριξης που συμβάλλει:
• στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας
• στη νευρολογική ισορροπία
• στη διαύγεια και συγκέντρωση
• στη μείωση κόπωσης και εξάντλησης
Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής που διαλύονται άμεσα στο στοματικό περιβάλλον, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα και τη λειτουργική αξιοποίηση των δραστικών συστατικών.
Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, υποστηρίζει τη σταθερότητα, τη μεταφορά και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Cellular activation: η βιταμίνη B12 συμμετέχει στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό
• Neuro-support: B6 & Folate υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Fatigue reduction: συνεργιστική δράση για μείωση κόπωσης και εξάντλησης
• Methylation support: οι ενεργές μορφές συμβάλλουν σε κρίσιμες βιοχημικές διεργασίες
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Serving size: 4 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 1000 mcg | 40000%
Folate (as 5-MTHF) | 200 mcg | 100%
Vitamin B6 (as P-5-P) | 4 mg | 286%
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Methylcobalamin (B12): συμβάλλει στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη νευρική λειτουργία
• 5-MTHF Folate: ενεργός μορφή φυλλικού οξέος για κυτταρική διαίρεση και αιμοποίηση
• P-5-P (Vitamin B6): υποστηρίζει τον μεταβολισμό και τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και τη μεταφορά των συστατικών
• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τη μεταβολική ισορροπία
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη διαθεσιμότητα και την απορρόφηση των δραστικών μορίων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαμβάνετε έως 4 ψεκασμούς ημερησίως.
Ιδανικά το πρωί ή πριν από απαιτητικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η σύνθεση βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές μελέτες που δείχνουν:
• Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό και στη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Το φυλλικό οξύ συμβάλλει στη φυσιολογική αιμοποίηση και κυτταρική διαίρεση
• Η βιταμίνη B6 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας
• Τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών
• Τα postbiotics συμβάλλουν στη λειτουργία του μικροβιώματος
Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- EFSA Panel on Dietetic Products. Vitamin B12 health claims.
- EFSA Journal. Folate and blood formation.
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- Obeid R. Vitamin B12 and neurological health. Nutrients, 2019.
- Calder PC. Lipid-based delivery systems. Br J Nutr, 2015.
Μάθε περισσότερα: Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παράγονται από την www.amhes.com
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