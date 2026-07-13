Γιώργος Μαζωνάκης: «Ένιωσα τρόμο και προδοσία - Η αδερφή μου περίμενε να ακολουθήσει το περιπολικό»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για πρώτη φορά για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο σε έκτακτη εκπομπή του Τετ-α-Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος που προβλήθηκε χθες Κυριακή (12/7) από τον Alpha Κύπρου.

Μεταξύ άλλων ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέφερε πως ένιωσε τρόμο και προδοσία για αυτό που συνέβη, ενώ δεν έκρυψε πως εκείνες τις ημέρες ένιωθε περίεργα, αλλά αντιμετώπισε το όλο συμβάν με «πάρα πολύ μεγάλη ησυχία».

Διαβάστε επίσης - Γιώργος Μαζωνάκης: Έπιασε το κλαδευτήρι και έγινε «Αγρότης μόνος ψάχνει»

Αναλυτικότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε:

«Εκείνη την ημέρα γυρνάω από την βόλτα που έκανα με τον σκύλο μου, την Αρίθα, μετά από τη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω και χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνουν το χαρτί και μου λένε πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο.

Μου είπαν ότι υπάρχει μια ακούσια νοσηλεία και ότι αν υπογράψουν τρία άτομα Α' βαθμού συγγένειας, πρέπει να πας εκεί. Εγώ από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, εκείνες τις ημέρες ένιωθα περίεργα. Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία.

Τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία δεν ήταν καν μέρος του εαυτού μου. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Η μία μου η αδερφή, η Μαρία, ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό.

Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό, στα πλαίσια του αστείου. Εκείνες τις ημέρες προσπαθούσαν πάρα πολύ έντονα να πάρουν τον σκύλο από εμένα… Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαξα μια ωραία μακαρονάδα, έφαγα, έκανα ντουζ, ντύθηκα, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο».

Διαβάστε επίσης - «Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Μαζωνάκης: «Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν - Ήταν τρόμος και προδοσία»

Όταν ο Τάσος Τρύφωνος τον ρώτησε πώς του φέρθηκαν οι αστυνομικοί, αλλά και ποια ήταν τα συναισθήματά του εκείνη την ώρα, εκείνος απάντησε:

«Είχα έναν φόβο με την εξουσία. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ… Οπότε συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό. Οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς για να μη νιώθω άβολα. Δεν ήξερα αν θα με κρατήσουν ή αν θα γυρίσω σπίτι μου. Υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου, τι θα γίνει…

Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω μέσα. Τι θα γίνει το σκυλί; Τι αντίκτυπο θα έχει όλο αυτό; Πώς θα παρουσιαστεί; Γιατί γίνεται αυτό; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;

Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, έδινα συνεντεύξεις, πώς γίνεται ξαφνικά αυτός να έχει περίεργη συμπεριφορά; Κάτι υποθάλπει από κάτω, το οποίο ακόιμα δεν το ξέρω. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές και οι δημόσιες, δεν ήξερα τι συμβαίνει στο δημόσιο.

Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι πίστευαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα. Είμαι ντροπαλό παιδί, οπότε σκεφτόμουν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική.

Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, αλλά λέω να στηρίξουμε τα δικά μας. Δεν ήταν το πιο εύκολο, το αντιμετώπισα ως παρατηρητής του πράγματος. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ήταν τρόμος και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ».