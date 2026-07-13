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Αθάνατη ελληνική πατέντα: Μετέφεραν πλυντήριο με πατίνι

Το πατίνι και ως μέσο μεταφοράς αντικειμένων. Τρεις άνδρες στην Κρήτη φόρτωσαν ένα πλυντήριο ρούχων και το τσούλησαν για να φύγουν.

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Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων με πατίνι
Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων με πατίνι | zarpanews.gr
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Τα πατίνια χρησιμοποιούνται πλέον και ως μέσο μεταφοράς αντικειμένων, αν κρίνει κανείς απ΄αυτό που έκαναν τρεις άνδρες στην Κρήτη, που κουβάλησαν ολόκληρο πλυντήριο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, που μεταφέρει και το σχετικό βίντεο, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης τρία άτομα καταγράφηκαν να βάζουν το πλυντήριο ρούχων πάνω στο πατίνι και να το τσουλάνε για να το πάνε στον προορισμό τους. 

Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ήθελα να αφοφύγουν τα μεταφορικά έξοδα, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, μεταξύ μας. 

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