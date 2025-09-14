Βαρεθείτε ελεύθερα: Καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί γιατί μας κάνει καλό η βαρεμάρα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε ανακαλύψει δεκάδες τρόπους για να αποφύγουμε τη βαρεμάρα. Ένας από αυτούς, ίσως ο βασικότερος, είναι το κινητό που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Κάθε φορά λοιπόν που δεν θα έχουμε να κάνουμε τίποτα, είτε στο σπίτι είτε σε μια στάση λεωφορείου, απλώς σκρολάρουμε και χαζεύουμε για να περάσει η ώρα.

Ο Arthur Brooks, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εξηγεί πως ο λόγος που δεν θέλουμε καθόλου την βαρεμάρα, είναι αν το μυαλό μας δεν έχει με τι να ασχοληθεί, θα αρχίσει αυτόματα να ασχολείται με τις δύσκολες ερωτήσεις της ζωής. Με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το νόημα και την αξία. Δύσκολες, υπαρξιακές ερωτήσεις εν ολίγοις.

«Το καταλαβαίνω, δεν θέλουμε να βαριόμαστε, χρειάζεται όμως. Χρειάζεται να βαριόμαστε περισσότερο». Ο ίδιος τονίζει πως με την ευκολία που έχουμε βρει στο κινητό μας, αποφεύγουμε να απαντήσουμε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το νόημα της ζωής μας, με τους σκοπούς που μας δίνουν νόημα.

Ακριβώς γιατί έχουμε σταματήσει να βαριόμαστε. Κάθε φορά που έχουμε λίγο χρόνο να βαρεθούμε, απλώς επιλέγουμε το scrolling. Έτσι γεννιέται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτεί το άγχος και την κατάθλιψη γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε το νόημα αλλά την αποφυγή της βαρεμάρας.

«Προσπαθήστε να απομακρυνθείτε από όλες τις συσκευές για λίγο μέσα στην μέρα και θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Έστω και κατά την διάρκεια του φαγητού. Αφήστε κάτω τα τηλέφωνα, χρειάζεστε περισσότερο νόημα στις ζωές σας».