Βάζεις πολλά ξυπνητήρια; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις

Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό ξύπνημα είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Μετά από έναν βαθύ ύπνο, η ιδέα να εγκαταλείψουμε τη ζεστασιά και την άνεση του κρεβατιού μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στη λύση των πολλαπλών ξυπνητηριών. Ωστόσο, όσο αθώο κι αν φαίνεται το κουμπί της αναβολής, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, την ενέργεια και τη διάθεσή μας περισσότερο απ΄όσο φανταζόμαστε.

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