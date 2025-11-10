Έχουμε ακόμα καιρό για να γίνουμε Ουγκάντα ή Βενεζουέλα, κατά τις δημοφιλείς δημώδεις φράσεις που κάνουν νύξεις για φτωχές «μπανανίες» ή κομμουνιστικές «δυστοπίες», αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτές τις χώρες, οι πολίτες μάλλον εύχονται να μην γίνουν Ελλάδα.

Σίγουρα όταν κάποιος φαντάζεται για τη χώρα του ένα ευρωπαϊκό «πρότυπο», κατά πάσα πιθανότητα δεν φέρνει στο μυαλό τη χώρα, μας, η οποία είναι επίσημα πρώτη στους ασθενείς που δεν λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, στην ήπειρό μας.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην έκθεση «Συνθήκες Διαβίωσης 2025», περίπου 13% των Ελλήνων δήλωσαν το 2023 ότι είχαν ανάγκη από εξέταση ή θεραπεία ή ιατρική φροντίδα που δεν πραγματοποιήθηκε.

Η Ελλάδα των αναμονών στο ΕΣΥ

Το ποσοστό για το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, εκτιμάται ακόμη υψηλότερο — 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%.

Πίσω από αυτά τα ποσοστά υπάρχουν άνθρωποι που αναβάλουν ραντεβού, καθυστερούν επεμβάσεις ή παραιτούνται από θεραπείες, κυρίως για οικονομικούς λόγους ή λόγω μεγάλων λιστών αναμονής. Η δυσκολία μετακίνησης, ειδικά σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, συμβάλλει επίσης στο πρόβλημα.

Στον ευρωπαϊκό «χάρτη» της υγείας, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ανικανοποίητων αναγκών και ακολουθεί η Φινλανδία και η Εσθονία (12,4% και 11,2% αντίστοιχα).

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Κύπρος (0,1%), η Μάλτα (0,5%) και η Τσεχία (0,6%) εξυπηρετούν σχεδόν καθολικά τους πολίτες τους.

Ο μέσος όρος της Ε.Ε. παραμένει κάτω του 4%, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και τις ανισότητες πρόσβασης που εξακολουθούν να υφίστανται στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2025 | ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελλάδα των γιατρών που χαραμίζονται

Χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας είναι, στον αντίποδα, το γεγονός πως η Ελλάδα διαθέτει 6,6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, και περίπου 420 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους.

Στη χώρα λειτουργούν περίπου 100 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους, ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες πανευρωπαϊκά.

Εύκολα λοιπόν μπορεί να υποθέσει κανείς πώς η πρόσβαση των πολιτών παραμένει δύσκολη, όχι εξαιτίας της έλλειψης ιατρών ή υποδομών στο σύνολο, αλλά κυρίως λόγω της υποστελέχωσης συγκεκριμένων περιοχών, αλλά και του κόστους της περίθαλψης.

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει επίσης μικρό αριθμό κέντρων υγείας (1,9 ανά 100.000 κατοίκους), γεγονός που δείχνει πόσο περιορισμένη είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ειδικά στην περιφέρεια.

Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, Νοέμβριος 2025 | ΕΛΣΤΑΤ