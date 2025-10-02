Covid-19: Τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή

Η πανδημία μπορεί να έχει αλλάξει πρόσωπο, όμως ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να μας απασχολεί. Τα συμπτώματα του covid-19 σήμερα δεν είναι τόσο «εξωτικά» όσο σε προηγούμενες παραλλαγές, αλλά παραμένουν ύπουλα, καθώς συχνά μοιάζουν με αυτά της γρίπης ή του RSV. Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση μέσω τεστ είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απώλεια γεύσης και όσφρησης, που κάποτε ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της covid-19, εμφανίζεται πλέον πολύ πιο σπάνια.

Στη θέση της, τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρουν οι γιατροί είναι:

Πονόλαιμος

Υψηλός πυρετός

Έντονη ρινική συμφόρηση

Ξηρός βήχας

Σε άτομα με άσθμα, ο ξηρός βήχας μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές στο αναπνευστικό.

Παράλληλα, η λίστα των πιθανών συμπτωμάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται περιλαμβάνει:

κόπωση

μυϊκούς πόνους

πονοκέφαλο

ναυτία ή εμετό

δύσπνοια

Όσοι εμφανίζουν μακροχρόνια covid συχνά αναφέρουν επίμονη κόπωση, έλλειψη ενέργειας, ήπια δύσπνοια και θολούρα στη σκέψη. Αν και τα περιστατικά είναι λιγότερα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της πανδημίας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις νέες μεταλλάξεις.

Πώς να προστατευτείτε καλύτερα από τον Covid-19 σήμερα

Σύμφωνα με το parade.com, η πιο ισχυρή άμυνα παραμένει ο εμβολιασμός και οι ενισχυτικές δόσεις. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί ώστε να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις τρέχουσες παραλλαγές, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης μακροχρόνιου Covid.

Οι ειδικοί συστήνουν:

Να παραμένετε ενημερωμένοι με τα εμβόλιά σας.

Να φροντίζετε τη γενική σας υγεία με ξεκούραση, ισορροπημένη διατροφή και μείωση του στρες.

Να χρησιμοποιείτε μάσκα σε χώρους με συνωστισμό, ειδικά αν ανήκετε σε ευπαθή ομάδα.

Να κάνετε τεστ με την παραμικρή εμφάνιση συμπτωμάτων, ώστε να αποφύγετε τη διασπορά.

Και μια σημαντική υπενθύμιση: ακόμα κι αν είστε εμβολιασμένοι, δεν σημαίνει ότι είστε πλήρως προστατευμένοι. Όσο περισσότερες φορές νοσήσει κανείς, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μακροχρόνιo covid.