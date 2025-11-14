Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι καθημερινότητα για 1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως, ενώ 1 στους 5 ενήλικες δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τη νόσο, επισημαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ πραγματοποίησε, σήμερα, ενημερωτική δράση καθώς και μετρήσεις σακχάρου στη στάση Αγίας Σοφίας του Μετρό.

Ανάμεσα στους πολίτες που πέρασαν από το σταντ του ΕΕΣ και έκαναν μέτρηση σακχάρου ήταν και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Σακχαρώδης διαβήτης: Η «σιωπηλή» μάστιγα

«Ο ΕΕΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μας έχει συνηθίσει σε πολύ σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Μια τέτοια δράση είναι και η σημερινή, εδώ στην “καρδιά” της πόλης, στην οδό Αγίας Σοφίας.

Οι περαστικοί μπορούν να έρθουν και να κάνουν έναν έλεγχο για τον σακχαρώδη διαβήτη, σε αυτή τη μέρα που όλος ο κόσμος ευαισθητοποιείται ακόμη περισσότερο για μία μάστιγα που πραγματικά σαρώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Πρέπει να γνωρίζουμε -και είναι καλό- γιατί μέσα από τη γνώση μπορούμε και να προλάβουμε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, το ότι οι άνθρωποι του ΕΕΣ βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας, όπως βρίσκονται κάθε μέρα. Τους ευχαριστούμε γι’ αυτή την προσφορά τους», δήλωσε ο κ. Γκιουλέκας μετά τη μέτρηση σακχάρου.

Η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ Δέσποινα Φιλιππιδάκη, από την πλευρά της ανέφερε ότι «ο ΕΕΣ, ως φορέας ευαισθητοποίησης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, είναι εδώ στον δρόμο, σήμερα, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό πάνω σε θέματα υγείας και τώρα για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Στόχος μας είναι η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση, η έγκαιρη διάγνωση, καθώς επίσης και η ενημέρωση ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη για το πώς μπορούν να τον διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους.

Κύριος στόχος μας είναι η πρόληψη. Μιλάμε για όλους τους τύπους διαβήτη. Εδώ να τονίσουμε ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 μπορεί να προληφθεί, όταν υπάρχει καθημερινή σωματική άσκηση, τακτικός έλεγχος, εξετάσεις, καθώς επίσης και μία ισορροπημένη διατροφή. Ενημερώνουμε το κοινό πώς να βελτιώσει την καθημερινότητά του, τον τρόπο ζωής, έτσι ώστε να μη νοσήσει».