Γερμανία: «Άγρια» μορφή του ιού της πολιομυελίτιδας εντοπίστηκε σε λύματα

Η «άγρια» μορφή του ιού της πολιομυελίτιδας εντοπίστηκε σε λύματα στη βόρεια πλευρά της πόλης του Αμβούργου στη Γερμανία.

Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να ληφθούν περισσότερα δείγματα, ενώ το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ επιβεβαίωσε στο Reuters αυτή την οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες να απαλλαγεί ο κόσμος από τη θανατηφόρα ασθένεια, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους.

Πρόκειται για την πρώτη ανίχνευση άγριου ιού στην Ευρώπη από το 2010 και την πρώτη στη Γερμανία από τότε που ξεκίνησαν τακτικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι το 2021.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε την είδηση, σημειώνοντας ότι η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει «πολύ χαμηλή» λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στη Γερμανία και τόνισε πως αυτή η εξέλιξη «υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν είναι πραγματικά ασφαλής από τον ιό μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψή του».

Η πολιομυελίτιδα είναι ιογενής νόσος που μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή θάνατο, αλλά προλαμβάνεται αποτελεσματικά με τον εμβολιασμό.

Υπάρχουν δύο μορφές του ιού που κυκλοφορούν διεθνώς: η «άγρια» και η «παράγωγη από εμβόλιο». Η δεύτερη, αν και σπανιότερη, εμφανίζεται σε κοινότητες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Η ανίχνευση έγινε μέσω ελέγχου λυμάτων, μιας τεχνικής που χρησιμοποιείται διεθνώς για την παρακολούθηση τόσο του άγριου όσο και του μεταλλαγμένου ιού.

Από τα τέλη του 2024, η Γερμανία είχε εντοπίσει ίχνη παραγώγων του ιού από εμβόλια σε διάφορες περιοχές, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η τελευταία εμφάνιση του άγριου τύπου στην Ευρώπη είχε καταγραφεί το 2010 στη Ρωσία και στο Τατζικιστάν, ενώ νωρίτερα, το 2007, είχε εντοπιστεί στην Ελβετία.

Η Ευρώπη είχε ανακηρυχθεί «ελεύθερη από άγριο πολιοϊό» το 2002. Στη Γερμανία, το τελευταίο εγχώριο περιστατικό μόλυνσης από άγριο ιό είχε καταγραφεί το 1990, ενώ τα πιο πρόσφατα εισαγόμενα περιστατικά από την Αίγυπτο και την Ινδία σημειώθηκαν το 1992.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, Oλιβερ Ρόζενμπάουερ, δήλωσε ότι η ανίχνευση στη Γερμανία «δείχνει πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί το σύστημα επιτήρησης της χώρας» και πως το ότι «ο ιός εντοπίστηκε χωρίς να υπάρξουν κρούσματα, είναι κάτι που οφείλεται στην υψηλή ανοσία του πληθυσμού». Τόνισε παράλληλα ότι «μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψη του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο, η καλύτερη άμυνα κάθε χώρας είναι η επαγρύπνηση και ο καθολικός εμβολιασμός».

Η πολιομυελίτιδα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ενδημικά μόνο σε δύο χώρες, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Παρ’ όλα αυτά, η παγκόσμια προσπάθεια εξάλειψής της αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Οι διεθνείς εμβολιαστικές εκστρατείες έχουν μειώσει τα κρούσματα κατά 99% από το 1988, αλλά η πλήρης εξάλειψη παραμένει άπιαστος στόχος.

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας αναμένεται να υποστεί περικοπή χρηματοδότησης κατά 30% το 2026, καθώς πολλές δυτικές κυβερνήσεις περιορίζουν τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια.

Παράλληλα, η αυξανόμενη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια και η διάδοση παραπληροφόρησης υπονομεύουν δεκαετίες προόδου στη δημόσια υγεία.

