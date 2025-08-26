Διασπορά του μύκητα Aσπέργιλλου στο «Άγιος Σάββας»: Τι λένε ΕΟΔΥ και εργαζόμενοι

Διασπορά του επικίνδυνου μύκητα Aσπέργιλλου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με φόντο την ανακαίνιση των χειρουργείων του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως αποκαλύπτει έγγραφο του ΕΟΔΥ.

Το έγγραφο δημοσίευσε ο νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, μέλος του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας», εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, για το περιστατικό, στην οποία αναφέρεται:

«Η αλήθεια ως απάντηση στις συκοφαντικές – απειλητικές δηλώσεις του υπουργού υγείας προς το σωματείο εργαζομένων του Αγ Σάββα

Ο Υπουργός Εμπορίου Υγείας στρώνει το έδαφος πριν ακόμα ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων υπαλλήλων και εξαπολύει απειλές για απολύσεις συνδικαλιστών ή και άλλων εργαζομένων που τολμούν να αναδεικνύουν προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στα νοσοκομεία.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ

Αρχικά, τον ενημερώνουμε ότι στον Αγ Σάββα ανακατασκευάζονται τα Χειρουργεία και όχι τα ΤΕΠ. Η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς στα ΤΕΠ είναι απάνθρωπη και αντίστοιχες είναι και οι συνθήκες που εργάζεται το προσωπικό του νοσοκομείου.

Οι ασθενείς περιμένουν στο διάδρομο μαζί με 40-50 άτομα που περιμένουν να εξεταστούν στο κέντρο μαστού και στο διαγνωστικό κέντρο μαστού. Εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε αυτή την εξαθλίωση και αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια στον πόνο του ασθενούς.

Το "πολύ οργανωμένο εγχείρημα" της ανακατασκευής ήταν τόσο οργανωμένο, που χρειάστηκε παρέμβαση της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και κλιμακίου του ΕΟΔΥ που ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ μετά από θανατηφόρο κρούσμα και πρότειναν μέτρα περιορισμού της ζημιάς που έχει ήδη προκληθεί.

Τον καλούμε να ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΑΜΕΣΑ την απάντηση του ΕΟΔΥ που βρίσκεται στο γραφείο του γιατί έχει ενημερωθεί πρώτος. Ακολούθως υπήρξε και δεύτερο κρούσμα που έλαβε τη δέουσα θεραπεία και ανταποκρίθηκε, αλλά η ανεπάρκεια του νοσοκομείου του, δεν επέτρεψε την πλήρη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου.

Τον ενημερώνουμε ότι ο διοικητής του νοσοκομείου παραδέχεται το τετράμηνο ως χρόνο αναμονής για τα ογκολογικά χειρουργεία. Δηλαδή για όσους δε γεμίσουν μεταστάσεις μέχρι τότε. Αρνείται την ύπαρξη voucher για τον ιδιωτικό τομέα, αν και το παραδέχτηκε μπροστά στο Σύλλογο και τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας.

Επίσης χαιρετίζουμε την παραδοχή από την διοίκηση του νοσοκομείου -επιτέλους- του εργατικού ατυχήματος στα δανεικά χειρουργεία του ΕΛΠΙΣ από UV ακτινοβολία.

Ρωτάμε λοιπόν: Ποιο είναι το πλάνο παρακολούθησης των εγκαυματιών και κυρίως, ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτό που συνέβη; Θα απολυθεί κι αυτός μαζί μας;

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων θα συνεχίσει να σας ελέγχει για όλες προχειρότητές σας και για την απάνθρωπη πολιτική που ασκείται από αυτήν την κυβέρνηση παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες.

Αν λοιπόν σκοπεύετε θυσιάζοντας αρρώστους να παραδώσετε καλογυαλισμένα χειρουργεία στους ιδιώτες θα μας βρείτε απέναντι σας.

Η "αριστεία" σας είναι εγκληματική για τη δημόσια υγεία κι εμείς συνένοχοι δεν είμαστε.

Εκ του Δ.Σ».

Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Υγείας για τον Aσπέργιλλο στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

Πηγές του υπουργείου Υγείας απαντούν αναφορικά με τη διασπορά του διασπορά του μύκητα Aσπέργιλλου στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», χαρακτηρίζοντάς τα «παραπλανητικά» και τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πηγές επισήμανα ότι «ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσαν, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου κατήγγειλε ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας ενώ παράλληλα δήλωσε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ "Ο Άγιος Σάββας" παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, κατέληξαν οι πηγές του υπουργείου».