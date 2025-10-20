Δράσεις στην Αθήνα για τον καρκίνο του μαστού: Τα σημεία στα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε

Στην Ελλάδα υλοποιείται από το 2022 το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού «ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ», στο οποίο περιλαμβάνεται η δωρεάν διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας, κλινικής εξέτασης και υπερηχογραφήματος (σε περίπτωση ευρήματος ή σε ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης) σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, καθώς ο Καρκίνος του Μαστού θεωρείται ιάσιμη αν ανιχνευθεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο.

Στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας από τους Αρμόδιους Φορείς Υγείας για την Επικοινωνία του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού «ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» στον πληθυσμό στόχο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 1 η ΥΠΕ Αττικής σε συνεργασία με το Δίκτυο Μαιών, θα διεξάγει Ενημερωτικές Δράσεις από 20- 24/10/2025:

Στον πεζόδρομο της Πλατείας Κοραή (έξω από το super market Μασούτης, Κοραή 3) και στο πεζοδρόμιο της στάσης Μέγαρο Μουσικής, επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68 ως

εξής:

Δευτέρα 20/10/2025 ώρες 08:00-12:00

Τρίτη 21/10/2025 ώρες 12:00- 16:00

Τετάρτη 22/10/2025 ώρες 09:00-13:00

Πέμπτη 23/10/2025 ώρες 13:00-17:00

Παρασκευή 24/10/2025 ώρες 10:00-14:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://mastografia.gov.gr