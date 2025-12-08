ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Σε δειγματοληψία τροφίμου «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31/10/2026, που παράγεται από την επιχείρηση «Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» προέβη ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων.
Στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp .
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- Χανιά: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματισμοί στις εντάσεις
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.