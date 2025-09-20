Έχασε 18 κιλά σε 2 μήνες και προειδοποιεί: «Αυτές οι υγιεινές τροφές πήγαν να με καταστρέψουν»

Μία μητέρα, η Μισέλ, περιέγραψε σε βίντεο στο Tik Tok πώς κατάφερε να χάσει 23 κιλά το 2023 μετά τον τοκετό, όχι με λιμοκτονία ή καταμέτρηση θερμίδων αλλά αλλάζοντας συγκεκριμένες «υγιεινές» επιλογές στη διατροφή της.

Η αλλαγή επικεντρώθηκε στην αντικατάσταση πρωινού και σνακ που θεωρούνταν υγιεινά αλλά στην πράξη ενίσχυαν την όρεξη και τις λιγούρες.

Τι έκοψε και γιατί

H Μισέλ κατονόμασε τρεις κατηγορίες τροφών που σύμφωνα με την εμπειρία της την εμπόδιζαν να χάνει βάρος:

Γκρανόλα και πολλά δημητριακά πρωινού, επειδή το πρωινό που προκαλεί γρήγορη πείνα δεν ωφελεί.

«Να το κλειδί: αν το πρωινό σου σε αφήνει πεινασμένο μια ώρα αργότερα, δεν σου κάνει καλό».

Smoothies και έτοιμοι χυμοί, που περιέγραψε ως «βόμβες ζάχαρης σε ένα μπουκάλι» και δεν χορταίνουν όπως το στιβαρό, στερεό φαγητό.

Προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά, στα οποία προστίθεται συχνά ζάχαρη ή άμυλο για γεύση, κάτι που «πραγματικά προκαλεί λιγούρες».

Τι αντικατέστησε

Η μετάβαση περιλάμβανε πρωινά υψηλά σε πρωτεΐνη και πλήρη λιπαρά που προσφέρουν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού: αυγά, μπέικον, γιαούρτι πλήρες σε λιπαρά, τόνος συν μήλο ως παράδειγμα γεύματος με πρωτεΐνη και φυτικά στοιχεία.

Η Μισέλ τόνισε ότι αφού έκανε αυτές τις αλλαγές μπορούσε να παραμείνει για ώρες χωρίς να σκέφτεται φαγητό:

«Όλα άλλαξαν, μπορούσα να συνεχίσω για τέσσερις, πέντε, έξι ώρες χωρίς καν να σκέφτομαι το φαγητό».

Η Μισέλ δηλώνει ότι έχασε βάρος ενώ «έτρωγε περισσότερο» και χωρίς να λιμοκτονήσει. Περιγράφει αλλαγή στη σχέση της με το φαγητό, με λιγότερες λιγούρες, λιγότερα σνακ και σταθερή απώλεια λίπους.

«Φάτε το με πρωτεΐνη δίπλα. Μάλιστα, είχα μια καταπληκτική συνταγή το άλλο βράδυ, με τόνο και μήλο, θα βρω έναν τρόπο να τη μοιραστώ.

Είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.»

Απαντήσεις σε ερωτήσεις θαυμαστών

Σε ερώτηση για το αν τοστ ολικής άλεσης και φρούτο είναι καλό πρωινό, η Μισέλ πρότεινε πρωτεϊνούχες και αλμυρές επιλογές: «Είναι πολύ καλύτερο να τρώτε κρέατα, αυγά, ψάρι και λαχανικά για πρωινό».

Σε όσους φοβούνταν ότι πρέπει να λιμοκτονήσουν, απάντησε ξεκάθαρα: «Απολύτως ΔΕΝ θα το έκανες. Πιθανότατα τριπλασίασα την ποσότητα φαγητού που έτρωγα για να χάσω βάρος».