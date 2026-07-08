Το έχεις «τερματίσει» με τον καφέ; Ποιες ασθένειες αποφεύγεις αν πίνεις πέντε φλυτζάνια και πάνω

Αν με τα χρόνια έχετε πάει την κατανάλωση καφέ στο απροχώρητο, και ανησυχείτε για την υγεία σας, μία νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει, τουλάχιστον κατά μέρος, την πεποίθηση πως η υπερκατανάλωση καφέ δεν έχει oφέλη.

Πέντε φλιτζάνια καφέ την ημέρα ενδεχομένως συνδέονται με σημαντική μείωση του κινδύνου κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος, αναφέρει μελέτη που επικαλείται το Medical News Today.

Η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με πολλά πιθανά οφέλη για την υγεία, όπως βελτιωμένη υγεία της καρδιάς, μειωμένη φλεγμονή και χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης.

«Αρρώστια» με τον καφέ, υγεία για το συκώτι

Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει μια πιθανή προστατευτική σύνδεση μεταξύ της πρόσληψης καφέ και των ηπατικών παθήσεων. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε τώρα ότι η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ.

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Άλλες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση καφέ με μειωμένο κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ, νόσο Πάρκινσον, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο του παχέος εντέρου και ηπατικές παθήσεις όπως η στεατωτική ηπατική νόσος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD) και η κίρρωση.

«Ο καφές είναι ένα από τα πιο ευρέως καταναλωμένα ροφήματα στον κόσμο, ωστόσο δεν κατανοούμε πλήρως πώς επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη υγεία», δήλωσε στο Medical News Today ο Hyunseok Kim, γιατρός, ερευνητής και ηπατολόγος μεταμοσχεύσεων στο Τμήμα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας Karsh στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στην Καλιφόρνια.

«Ακόμα και οι μέτριες επιπτώσεις στην υγεία θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, επειδή εκατομμύρια άνθρωποι πίνουν καφέ κάθε μέρα.

Η συνεχής έρευνα μας βοηθά επίσης να διακρίνουμε τις πραγματικές βιολογικές επιπτώσεις από τους παράγοντες του τρόπου ζωής και να εντοπίσουμε ποιοι πληθυσμοί μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο», δήλωσε ο Kim.

Ο Kim είναι ο πρώτος συγγραφέας μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology, η οποία αναφέρει ότι η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συσχετίζεται όχι με χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ.

Η έρευνα που «απενοχοποιεί» τον καφέ

Για αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας από τη βρετανική βάση Biobank για περισσότερους από 355.000 ενήλικες. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη δεν είχαν κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος στην αρχή της μελέτης και παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 13 χρόνια. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για την κατανάλωση καφέ μέσω ερωτηματολογίου.

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«Προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι ο καφές μπορεί να προστατεύει από χρόνια ηπατική νόσο, αλλά οι περισσότερες βασίζονταν κυρίως σε επιδημιολογικές παρατηρήσεις», εξήγησε ο Kim. «Θέλαμε να κατανοήσουμε καλύτερα όχι μόνο εάν ο καφές σχετίζεται με καλύτερα ηπατικά αποτελέσματα, αλλά και εάν οι βιοδείκτες απεικόνισης και τα πρωτεωμικά προφίλ αίματος παρέχουν βιολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτές τις συσχετίσεις.

Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν 5 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης, καθώς και σχεδόν 50% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με το ήπαρ, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ.

«Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν το αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με σημαντικά καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία του ήπατος», δήλωσε ο Kim. «Είναι σημαντικό ότι παρατηρήσαμε μια σχέση δόσης-απόκρισης, με τη μεγαλύτερη πρόσληψη καφέ να σχετίζεται με προοδευτικά χαμηλότερους κινδύνους κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θνησιμότητας που σχετίζεται με το ήπαρ».