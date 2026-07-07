Φάε αυτά πριν και μετά το ποτό για να ξυπνήσεις χωρίς εφιαλτικό hangover

Τι ακούμε, θέλεις να τα «κοπανάς» το βράδυ του Σαββάτου και να ξυπνάς χωρίς hangover την επομένη; Βέβαια το καλύτερο «γιατρικό» είναι να αφήσεις κάτω την μποτίλια και να περνάς τις εξόδους σου παραγωγικά, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι τρόποι, διατροφικοί, για να μειώσεις την ένταση του πονοκεφάλου.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά τρόφιμα που μπορείς να φας πριν και μετά από ένα βαρύ ποτό που θα κάνουν το τρομερό hangover πιο υποφερτό το επόμενο πρωί, όπως γράφει το UNILAD.

Πολλοί ήδη νομίζετε ότι ξέρετε τι θα γραφτεί. Ένα «βρώμικο» σάντουιτς από την καντίνα θεωρείται το καλύτερο γιατρικό, αλλά οι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε.

Τα φαγητά «χάπια» για το hangover

Αντ' αυτού, επιλέξτε κάτι που είναι λίγο πιο εύπεπτο για το στομάχι, σύμφωνα με τη διατροφολόγο δημόσιας υγείας Δρ Έμμα Ντέρμπισαϊρ.

«Οι διατροφικές συνήθειες μετά το hangover ποικίλλουν από την επιθυμία να φάει κανείς ό,τι δει μπροστά του μέχρι την δυσκολία να πιει ένα ποτήρι νερό. Η επιλογή ενός ελαφριού αλλά δυναμωτικού φαγητού είναι το κλειδί – και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα αυγά».

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«Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και κυστεΐνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ακεταλδεΰδης, της ουσίας που προκαλεί τον πονοκέφαλο και τον κοιλόπονο».

Τα αυγά παρέχουν άφθονη βιταμίνη D, μαγνήσιο και απαραίτητα αμινοξέα και συνδυάζονται καλά με το ψωμί, καθώς βοηθούν στην ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα, τα οποία συνήθως μειώνονται μετά την κατανάλωση.

Η βρώμη μπορεί επίσης να είναι μια καλή ιδέα, καθώς αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά που έχουν χαθεί λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η διατροφολόγος Jenna Hope δήλωσε στην Mail Online: «Η βρώμη είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε μετά από hangover. Είναι μια καλή πηγή βήτα-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν στην υποστήριξη του βλεννογόνου του εντέρου».

Αφού έχετε πιει, υπάρχουν επίσης τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε πριν από αυτό που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του hangover.

Μία πνευμονολόγος, γνωστή ως @neenziiemd στο TikTok, είπε σε ένα βίντεο το 2024 ότι η κατανάλωση τυριού είναι μια καλή επιλογή.

«Αν πρόκειται να βγείτε έξω και πρόκειται να πιείτε αλκοόλ, η κατανάλωση τυριού πριν από την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να έχετε hangover», εξήγησε στο βίντεο.

«Αυτό συμβαίνει επειδή το τυρί έχει πολλές πρωτεΐνες, λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες που μπορούν να καλύψουν το στομάχι, γεγονός που μειώνει την απορρόφηση του αλκοόλ».

Η ειδικός υγείας συνέχισε λέγοντας ότι «το τυρί μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να μεταβολίσει καλύτερα το αλκοόλ και να αποτρέψει τη βλάβη στο συκώτι».