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Τι είναι το «food» και γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι το φαγητό

Το επίμονο «food noise» μπορεί να επηρεάζει τις διατροφικές σας επιλογές περισσότερο απ’ όσο νομίζετε. Δείτε τι το προκαλεί και ποιες συνήθειες μπορούν να το μειώσουν.

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Υγιεινή διατροφή
Υγιεινή διατροφή | Shutterstock
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Ο όρος «food noise» αναφέρεται σε επίμονες και παρεμβατικές σκέψεις γύρω από το φαγητό, συμπεριλαμβανομένων σκέψεων για το επόμενο γεύμα, έντονων λιγούρων και άγχους για το αν θα υπάρχει πρόσβαση σε φαγητό. Το food noise εμφανίζεται ακόμη και απουσία πείνας.

Κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν σχεδόν συνεχώς. Το food noise δεν είναι μόνο αποσπαστικό, αλλά κάνει και πολύ δύσκολη τη συμμόρφωση με μια υγιεινή διατροφή.

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