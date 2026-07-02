Είναι καλό να αφήνουμε τα πλαστικά μπουκάλια στον ήλιο;

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν στα ύψη κάθε καλοκαίρι, το εμφιαλωμένο νερό γίνεται απαραίτητος «σύμμαχος» στην καθημερινότητά μας. Το βρίσκουμε στα αυτοκίνητα, στα πορτμπαγκάζ, στις αποθήκες, στα γήπεδα, στις εκδρομές και στις παραλίες. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έκθεση των πλαστικών μπουκαλιών στον ήλιο και στη ζέστη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νερού που περιέχουν.

Τα τελευταία χρόνια, έρευνες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά στο εμφιαλωμένο νερό, ενώ χημικοί που μελετούν τα υλικά συσκευασίας τροφίμων έχουν διαπιστώσει ότι τα πλαστικά μπουκάλια δεν παραμένουν χημικά αδρανή όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αντίθετα, ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους μπορούν να μεταφερθούν στο νερό.

Η θερμοκρασία αυξάνει τη μεταφορά χημικών ουσιών

«Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού μεταφοράς και της θερμοκρασίας», επισημαίνει η Birgit Geueke από το Food Packaging Forum, επικαλούμενη επιστημονική μελέτη στο περιοδικό Time.

Ανάμεσα στις ουσίες που έχουν ανιχνευθεί είναι το αντιμόνιο, μέταλλο που χρησιμοποιείται ως καταλύτης στην παραγωγή του πλαστικού, αλλά και η δισφαινόλη Α (BPA), η οποία, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μπορεί να εμφανιστεί σε εμφιαλωμένα νερά όταν τα μπουκάλια εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

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«Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, όμως ανιχνεύεται», αναφέρει η Olwenn Martin, αναπληρώτρια καθηγήτρια Υγείας και Περιβάλλοντος στο University College London.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να μην αφήνουμε εμφιαλωμένο νερό μέσα σε αυτοκίνητα, σε χώρους που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες ή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

Από τι κατασκευάζονται τα πλαστικά μπουκάλια

Τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια νερού μίας χρήσης κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό (PET), ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στις συσκευασίες ποτών και μπορεί να ανακυκλωθεί.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Ελένη Ιακωβίδου, ανώτερη λέκτορας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, τα μπουκάλια δεν αποτελούνται μόνο από το βασικό πλαστικό υλικό.

«Περιέχουν και πρόσθετα, τα οποία προσδίδουν συγκεκριμένες ιδιότητες στο πλαστικό», αναφέρει.

Σε επιστημονική μελέτη του 2022, η ίδια και οι συνεργάτες της εξέτασαν τις διαθέσιμες έρευνες σχετικά με τις ουσίες που ενδέχεται να μεταφέρονται από τα μπουκάλια PET στα ποτά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλές ερευνητικές ομάδες είχαν καταγράψει μεταφορά χημικών ουσιών στα εμφιαλωμένα υγρά, με τις ποσότητες να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και κυρίως τη θερμοκρασία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρέπει να εκθέτουμε τα μπουκάλια PET σε υψηλές θερμοκρασίες και στο ηλιακό φως», τονίζει η Ιακοβίδου, καθώς υπό αυτές τις συνθήκες το πλαστικό γίνεται λιγότερο σταθερό.

Πώς πρέπει να αποθηκεύεται το εμφιαλωμένο νερό

Οι ειδικοί συνιστούν το εμφιαλωμένο νερό να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αντίστοιχη είναι και η οδηγία της Διεθνούς Ένωσης Εμφιαλωμένου Νερού, η οποία συμβουλεύει τους καταναλωτές να αποθηκεύουν τα μπουκάλια σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη και να αποφεύγουν την έκθεσή τους στο άμεσο ηλιακό φως.

Σύμφωνα με την Ιακοβίδου, ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν να αρχίσουν να μεταναστεύουν ακόμη και σε θερμοκρασίες γύρω στους 20°C, ενώ η διαδικασία γίνεται εντονότερη όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30-40°C.

«Σε αυτό το εύρος θερμοκρασιών αρχίζουμε να παρατηρούμε αυξημένη μετανάστευση χημικών ουσιών», εξηγεί.

Η ίδια επιλέγει να μεταφέρει το νερό της σε μεταλλικό παγούρι, επιλογή που ακολουθεί και η Olwenn Martin.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αποφύγετε να αφήνετε εμφιαλωμένο νερό μέσα στο αυτοκίνητο ή εκτεθειμένο στον ήλιο για πολλές ώρες. Η σωστή αποθήκευση συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας του νερού και περιορίζει την πιθανότητα μεταφοράς χημικών ουσιών από το πλαστικό στο περιεχόμενό του.