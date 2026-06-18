Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;

Η κατανάλωση νερού αποτελεί μία από τις πιο βασικές και απαραίτητες συνήθειες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία, τον τρόπο ζωής ή τις καθημερινές δραστηριότητες.

Το νερό συμμετέχει σχεδόν σε κάθε βιολογική διεργασία, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, μέχρι την αποβολή των τοξινών και τη διατήρηση της ενέργειας μέσα στην ημέρα.

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