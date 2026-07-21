Είναι το παγωμένο τσάι ενυδατικό ή μήπως αφυδατώνει;

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς το νερό συμμετέχει σε πολλές σημαντικές διαδικασίες, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος μέχρι τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Ειδικά τους ζεστούς μήνες, η ανάγκη για δροσιστικά ροφήματα αυξάνεται και πολλοί άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις πέρα από το απλό νερό.

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