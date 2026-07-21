Είναι το παγωμένο τσάι ενυδατικό ή μήπως αφυδατώνει;

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς το νερό συμμετέχει σε πολλές σημαντικές διαδικασίες, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος μέχρι τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.
Ειδικά τους ζεστούς μήνες, η ανάγκη για δροσιστικά ροφήματα αυξάνεται και πολλοί άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις πέρα από το απλό νερό.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Γιατί η Αργεντινή κατάφερε να κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να την αντιπαθήσει
- Ξέσπασε ο Χρήστος Κούτρας: «Εγώ που τα πληρώνω όλα, είμαι μαλ…; Προφανώς είμαι»
- Όταν ο Αλέξης Σταμάτης μίλησε ανοιχτά για τον αλκοολισμό - «Έπινα δύο με τρία μπουκάλια τη μέρα»
- Παπάς έστειλε «αδιάβαστη» τη νύφη επειδή ήθελε να γίνει influencer: Το μήλο της έριδος η Τούνη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.