Ελλάδα και Τσεχία πρωταθλήτριες στο άτμισμα στους εφήβους - Η εκστρατεία για να μπει στοπ

Οι τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που ανακοίνωσαν νωρίτερα από κοινού το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρόκειται να κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση των ανήλικων σε αλκοόλ, προϊόντα καπνού και ατμίσματος, ωστόσο, όλα αυτά τα μέτρα για να δουλέψουν σωστά πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία η κοινωνία.

Για την αλλαγή της νοοτροπίας πρέπει να απευθυνθούμε στους νέους στη δική τους γλώσσα γιατί οι έφηβοι δεν ανταποκρίνονται σε διδάγματα ούτε λογαριάζουν τις απαγορεύσεις. Για τους νέους το άτμισμα είναι μέσο κοινωνικής ένταξης, το κάνουν γιατί το κάνουν και οι άλλοι συνομήλικοί τους, όπως εξηγούν από τον επιστημονικό Φορέα «Γυναίκες για την Ογκολογία» (Women for Oncology-W4O), οι ογκολόγοι παθαλόγοι Έλενα Λινάδρου, Ελένη Γαλάνη και Ζένια Σαριδάκη- Ζώρα.

1 στους 2 έφηβους στην Ελλάδα ατμίζει

Η ανάγκη να σταματήσει το άτμισμα να θεωρείται cool στα ελληνόπουλα είναι μεγάλη καθώς πανευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι η Ελλάδα και η Σερβία «στέφονται» πρωταθλήτριες στο άτμισμα στην εφηβεία. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι αποκαρδιωτικά: Παγκοσμίως ατμίζουν 100 εκατ. άνθρωποι και τα 15 εκατ. εξ’ αυτών είναι ανήλικοι. Στην Ελλάδα, το 2024, το 52% των εφήβων άτμιζε με τα κορίτσια να έχουν την πρωτοκαθεδρία και συνολικά το 53,55% των ελληνόπουλων έχει κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων, ενώ το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 35%-πράγμα που σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια απέκτησαν μεγάλη διάδοση τα ηλεκτρονικά και τα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Δύο πανέξυπνα σποτ στέλνουν το σωστό μήνυμα

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω για τους έφηβους το άτμισμα είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί trend και δεν θα είχε νόημα να μιλήσουμε στα αγόρια και τα κορίτσια για τους κινδύνους του ατμίσματος , για πολλοστή φορά!

Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι αποτελεσματικό, πρέπει να φτιάξουμε μια καμπάνια που στοχεύει στους λόγους που ατμίζουν, όπως επισημαίνει ο Παναγιώτης Καζανής, σκηνοθέτης των δύο σποτ που δημιούργησε ο Φορέας Γυναίκες για την Ογκολογία (W4O) επιστρατεύοντας τα «χρυσά» κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης, με την Κατερίνα Βαϊμάκη υπεύθυνη του περιεχομένου των σποτ να τονίζει πως ένα αποτελεσματικό μήνυμα για τους νέους είναι πως τα προϊόντα αυτά δεν είναι cool, ενώ η νέα γενιά είναι cool και να ταυτιστεί με τις πρωταθλήτριες στο πόλο. Είχε προηγηθεί η πρώτη καμπάνια με τίτλο «Το vape είναι λίγο σαντ - εσύ δεν είσαι».

Εκστρατεία αποτροπής ατμίσματος

Στη νέα εκστρατεία που θα προβάλλεται από τα social media και από τα ΜΜΕ και οι φωτογραφίες της θα «ντύσουν» το Μετρό της Αθήνας, 3 πρωταθλήτριες της Εθνικής Ομάδας υδατοσφαίρισης, η Φωτεινή Τριχά, η Σοφία Τορνάρου και η Ειρήνη Νίνου πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο που δείχνει ότι το «vape δεν είναι cool». Στον αντίποδα οι έφηβοί μας είναι cool, με τις χρυσές αθλήτριες του Πόλο μετά την πρόσφατη επιτυχία τους να αντιπροσωπεύουν το θετικό πρότυπο, στο οποίο θέλουν τα παιδιά μας να μοιάσουν.

Εκστρατεία αποτροπής ατμίσματος

Οι Γυναίκες για την Ογκολογία Έλενα Γαλάνη, Έλενα Λινάρδου και Ζένια Σαριδάκη -Ζώρα επισημαίνουν ότι έχει έρθει η ώρα αυτά τα μηνύματα να διδαχτούν και στο σχολείο. Να ενταχθούν δηλαδή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δημοτικού καθώς βλέπουμε διαρκώς να χαμηλώνουν οι ηλικίες των παιδιών που ατμίζουν. Πέρα από τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας, είναι μεγάλος και ο ρόλος του Σχολείου και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι επίσης σημαντικό να τηρείται η νομοθεσία στα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού, νικοτίνης και ατμίσματος, ειδικά στα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ που βρίσκονται κοντά σε σχολεία. Κάθε σημείο πώλησης πρέπει να τηρεί το Νόμο αλλά όσα βρίσκονται κοντά σε σχολικές Μονάδες πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά.

Οι εκπρόσωποι των Γυναικών για την Ογκολογία καταλήγουν πως είναι εντέλει (και) στην αρμοδιότητα του σχολείου να διδάξει στις μαθήτριες και στους μαθητές του τι είναι cool και τι όχι!