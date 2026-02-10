Ένα βάρβαρο έθιμο εξακολουθεί να απειλεί 4,5 εκατ. κορίτσια παγκοσμίως

Πολλές φορές έθιμα βάρβαρα ακόμα και εντελώς λανθασμένα από κάθε επιστημονική πλευρά εξακολουθούν να υφίστανται στον θεωρητικά «πολιτισμένο» κόσμο μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον γάμο στην παιδική ηλικία.

Ο γάμος ανηλίκων παρότι απαγορεύεται –για παράδειγμα στην Ινδία- αποτελεί πραγματικότητα για 650 εκατ. κορίτσια στην Ινδία, ενώ εξακολουθεί να ισχύει και στην πατρίδα μας στις κοινότητες των Ρομά.

Οι επιστήμονες βροντοφωνάζουν εδώ και χρόνια πως η μικρόσωμη παιδική σιλουέτα δεν μπορεί να αντέξει τις ανάγκες μιας εγκυμοσύνης και πως οι ανήλικοι γάμοι είναι μια εντελώς λανθασμένη πρακτική που ωστόσο συντηρείται λόγω εθίμων, κοινωνικής πίεσης φτώχειας κλπ, με συνέπεια να γίνονται 12 εκατ. νέοι γάμοι μεταξύ ανηλίκων ετησίως.

Ένα εξαιρετικά βάρβαρο και πολύ επικίνδυνο για την υγεία έθιμο, που απαντάται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες αφορά τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων σε κορίτσια και γυναίκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Unicef και της Unesco, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια κορίτσια - πολλά κάτω των πέντε ετών - κινδυνεύουν να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων μέσα στο 2026.

Επί του παρόντος, περισσότερα από 230 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες ζουν με τις συνέπειες αυτού του ακρωτηριασμού όλη τους τη ζωή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, 6 διεθνείς φορείς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η Unicef, η Unesco, ο ΟΗΕ, ο UN Women και ο UNFPA επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να τερματίσουν αυτή τη μεσαιωνική πρακτική - τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων για κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα που διατρέχει τέτοιο κίνδυνο και παράλληλα να εργαστούν διασφαλίζοντας ότι όσες υπόκεινται σε αυτήν τη βάρβαρη πρακτική θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης.

Σε κοινή δήλωση-δέσμευση προκειμένου να συνεχιστούν διεθνώς οι προσπάθειες για την εξάλειψη αυτής της βάρβαρης πρακτικής, προχώρησαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UNFPA, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της UNICEF, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UN Women, ο Γενικός Διευθυντής το ΠΟΥ και ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO για την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων 1,4 δισ. $ το κόστος των επιπλοκών ετησίως.

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο.

Θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία των κοριτσιών και των γυναικών και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές, δια βίου επιπλοκές, με το κόστος θεραπείας να εκτιμάται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το 66% του πληθυσμού των χωρών επιθυμεί την εξάλειψη του εθίμου

Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν αντίκτυπο, με

σχεδόν το 66% του πληθυσμού των χωρών όπου είναι διαδεδομένος να εκφράζουν την υποστήριξή τους για την εξάλειψή του.

Μετά από δεκαετίες αργής αλλαγής, η πρόοδος κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων επιταχύνεται:

Τα μισά από όλα τα οφέλη από το 1990 και μετά, επιτεύχθηκαν την τελευταία δεκαετία, μειώνοντας τον αριθμό των κοριτσιών που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων από 66% σε 33%.

Οι φορείς δεσμεύονται να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική και να επιταχύνουν την πρόοδο για να επιτύχουν τον στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων έως το 2030.

Εφικτή η αποτροπή 20 εκατ. τέτοιων περιστατικών

Κάθε δολάριο που επενδύεται στην εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποφέρει δεκαπλάσια απόδοση. Μια επένδυση 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να αποτρέψει 20 εκατομμύρια περιστατικά και να αποφέρει 28δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικές αποδόσεις.

Καθώς πλησιάζουμε το 2030, τα οφέλη που έχουν επιτευχθεί εδώ και δεκαετίες διακυβεύονται, καθώς οι παγκόσμιες επενδύσεις και η υποστήριξη των προγραμμάτων υγείας στις τοπικές κοινωνίες μειώνονται δραστικά.

Οι περικοπές χρηματοδότησης και η μείωση των διεθνών επενδύσεων σε προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών ήδη περιορίζουν τις προσπάθειες πρόληψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και υποστήριξης των θυμάτων.

Επιπλέον, η αυξανόμενη συστηματική αντίσταση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, σε συνδυασμό με τα επικίνδυνα επιχειρήματα ότι είναι αποδεκτός όταν πραγματοποιείται από γιατρούς ή εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, προσθέτει περισσότερα εμπόδια στις προσπάθειες εξάλειψης.

Χωρίς επαρκή και προβλέψιμη χρηματοδότηση, τα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς κινδυνεύουν να μειωθούν, οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής να αποδυναμωθούν και η πρόοδος να αντιστραφεί - θέτοντας εκατομμύρια περισσότερα κορίτσια σε κίνδυνο σε μια κρίσιμη στιγμή στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του 2030.